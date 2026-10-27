Tapa del Diario La Opinión Austral del martes 27 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Búsqueda por agua, cielo y tierra: Río Gallegos en vilo por los hermanitos José y Leo *A 16 años de su muerte: Néstor Kirchner, el hombre que llevó la política de Río Gallegos a la presidencia *Dos mujeres desaparecidas en Río Gallegos; una escapó del centro de salud mental

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Martín Kaindl, AOG Patagonia: “El 30% de la producción de hidrocarburos es convencional”

Palermo Aike. Búsqueda por agua, cielo y tierra

Río Gallegos en vilo por los hermanitos José y Leo

Los niños de 12 y 10 años siguen desaparecidos. La Policía destinó más de un centenar de efectivos al operativo. Buzos de bomberos, personal de Investigaciones, caballos, drones y canes especializados trabajan en el lugar. Conmoción y desesperación al transcurrir ya más de 24 horas.

A 16 años de su muerte. Feriado provincial

Néstor Kirchner, el hombre que llevó la política de Río Gallegos a la presidencia

Visita, del 8 al 11 de noviembre

El papa León XIV confirmó su viaje: “¡Argentina, allá vamos!”

Octubre rosa. Prevención y atención

Red Basa y Grupo Olmos brindaron 150 mamografías gratuitas en Los Piletones

Dos mujeres desaparecidas en Río Gallegos; una escapó del centro de salud mental