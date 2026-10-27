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Martín Kaindl, AOG Patagonia: “El 30% de la producción de hidrocarburos es convencional”

 

Palermo Aike. Búsqueda por agua, cielo y tierra

Río Gallegos en vilo por los hermanitos José y Leo

Los niños de 12 y 10 años siguen desaparecidos. La Policía destinó más de un centenar de efectivos al operativo. Buzos de bomberos, personal de Investigaciones, caballos, drones y canes especializados trabajan en el lugar. Conmoción y desesperación al transcurrir ya más de 24 horas.

 

A 16 años de su muerte. Feriado provincial

Néstor Kirchner, el hombre que llevó la política de Río Gallegos a la presidencia

 

Visita, del 8 al 11 de noviembre

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