Tapa del Diario La Opinión Austral del domingo 25 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Incendio fatal en Las Heras: el novio de Martina Ríos fue dado de alta y fijó domicilio *Otra madrugada violenta en Río Gallegos: brutal paliza a un joven *Juegos de la Araucanía: La delegación de Santa Cruz partió rumbo a Chile *Murió Patricia Aguirre, locutora y periodista de Río Gallegos

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¡Clásico riogalleguense por el Regional! Boxing vs. Escorpión

Seguí la transmisión de Radio LU12 AM880 desde las 16:30

Incendio fatal en Las Heras: el novio de Martina Ríos fue dado de alta y fijó domicilio

Hubo varios detenidos

Otra madrugada violenta en Río Gallegos: brutal paliza a un joven

Ocurrió pasadas las seis de la mañana del sábado en las afueras de un reconocido local nocturno. La Policía aprehendió a tres hombres en la esquina de 9 de Julio y avenida Kirchner.

Juegos de la Araucanía. Hacia la Región de Los Ríos

La delegación de Santa Cruz partió rumbo a Chile

Trabajo en Radio LU12 AM680

Murió Patricia Aguirre, locutora y periodista de Río Gallegos

Homicidio. Pico Truncado

Atraparon al cuarto implicado por el crimen del “Tuerto” Quiroga

Campaña de perforación

Santa Cruz suma nuevos equipos y perforaciones

Arzobispo de Buenos Aires

García Cuerva cumplió 29 años de sacerdocio

Récord de petróleo: Argentina, a un paso del millón de barriles diarios

#ElOmbligodeLOA

Se van “nestorizando” I y II

Se desconocieron

Le refrescó la memoria

Puerto San Julián: detuvieron a un sospechoso por abuso sexual