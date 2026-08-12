Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 12 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Terremoto en Colombia: desesperada búsqueda de un santacruceño. De cara a 2027, Santa Cruz define su nuevo régimen electoral. Provincia invierte $12.821 millones para reconstruir el muelle de Puerto Deseado. Incautaron más de 230 kilos de marihuana enviados desde Misiones en Río Gallegos. Hoy será dictada la pena a Luka Seijas por el crimen de Rubén Mansilla. Falleció un adolescente de 13 años cuando era derivado de 28 de Noviembre a Río Gallegos: investigan por qué regresó la ambulancia a 28.

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Desesperada búsqueda de un santacruceño tras el terremoto en Colombia

Familiares, amigos y vecinos buscan a Gonzalo Galván, reconocido psicólogo que vivió y ejerció durante años en Las Heras. La Opinión Austral intentó comunicarse con el profesional y las autoridades argentinas se encuentran en alerta.

Santa Cruz invertirá $12.821 millones para reconstruir el muelle de Puerto Deseado

Cuatro empresas presentaron sus ofertas para ejecutar trabajos en el sitio N.º 4 y la zona de transición del puerto. La obra apunta a recuperar capacidad operativa, fortalecer la actividad pesquera y generar empleo.

La Sala Van Gogh celebró 20 años de arte en Río Gallegos

La institución conmemoró su aniversario con una muestra que incorporó la obra “Entre muros”, de Norma Segovia. La familia de la artista destacó su legado y acompañó la propuesta cultural.

Pádel adulto mayor: Santa Cruz ya tiene a sus representantes

Mónica Lozano y Nora Sánchez, de Caleta Olivia, y Silvia Gallardo y Sandra Morales, de Río Gallegos, fueron seleccionadas para representar a la provincia. La definición se dio en el marco de los Juegos Santa Cruz Puede.

Incautaron más de 230 kilos de marihuana en Río Gallegos

El operativo permitió secuestrar una importante cantidad de droga que había sido enviada desde Misiones. El procedimiento forma parte de una investigación por narcotráfico.

Hoy se conocerá la pena por el crimen de Rubén Mansilla

Luka Seijas recibirá la sentencia por el homicidio del expolicía. El caso llegó a esta instancia luego del proceso judicial desarrollado en Santa Cruz.

Investigan la muerte de un adolescente de 13 años en 28 de Noviembre

El joven falleció mientras era trasladado hacia Río Gallegos para recibir atención médica. Se investiga por qué la ambulancia regresó a la localidad antes de completar la derivación.