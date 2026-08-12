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Desesperada búsqueda de un santacruceño tras el terremoto en Colombia
Familiares, amigos y vecinos buscan a Gonzalo Galván, reconocido psicólogo que vivió y ejerció durante años en Las Heras. La Opinión Austral intentó comunicarse con el profesional y las autoridades argentinas se encuentran en alerta.
Santa Cruz invertirá $12.821 millones para reconstruir el muelle de Puerto Deseado
Cuatro empresas presentaron sus ofertas para ejecutar trabajos en el sitio N.º 4 y la zona de transición del puerto. La obra apunta a recuperar capacidad operativa, fortalecer la actividad pesquera y generar empleo.
La Sala Van Gogh celebró 20 años de arte en Río Gallegos
La institución conmemoró su aniversario con una muestra que incorporó la obra “Entre muros”, de Norma Segovia. La familia de la artista destacó su legado y acompañó la propuesta cultural.
Pádel adulto mayor: Santa Cruz ya tiene a sus representantes
Mónica Lozano y Nora Sánchez, de Caleta Olivia, y Silvia Gallardo y Sandra Morales, de Río Gallegos, fueron seleccionadas para representar a la provincia. La definición se dio en el marco de los Juegos Santa Cruz Puede.
Incautaron más de 230 kilos de marihuana en Río Gallegos
El operativo permitió secuestrar una importante cantidad de droga que había sido enviada desde Misiones. El procedimiento forma parte de una investigación por narcotráfico.
Hoy se conocerá la pena por el crimen de Rubén Mansilla
Luka Seijas recibirá la sentencia por el homicidio del expolicía. El caso llegó a esta instancia luego del proceso judicial desarrollado en Santa Cruz.
Investigan la muerte de un adolescente de 13 años en 28 de Noviembre
El joven falleció mientras era trasladado hacia Río Gallegos para recibir atención médica. Se investiga por qué la ambulancia regresó a la localidad antes de completar la derivación.
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