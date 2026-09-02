Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 2 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Los suicidios en Santa Cruz se incrementaron 33% en un año. El Tribunal Superior de Justicia interviene en dos investigaciones por homicidio. Hoy son los alegatos por el crimen de Nelson Ariel Romero. Facundo Pastor presentará en Río Gallegos su libro "El cuerpo de Perón". Claudio vidal entregará 16 canchas de césped sintético a clubes.

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Los suicidios en Santa Cruz se incrementaron 33% en un año

Las estadísticas oficiales reflejan un aumento de los suicidios durante el último año y vuelven a poner en agenda la importancia de las políticas de prevención. La problemática atraviesa a toda la provincia y es uno de los temas centrales del mes de la prevención.

El Tribunal Superior de Justicia interviene en dos investigaciones por homicidio

Familiares de Mario “Pato” García y Alejandro Palemarchuk reclaman avances en las causas por sus asesinatos. Gisela Cruz, hermana de García, expresó su confianza en que la investigación permitirá conocer la verdad.

Hoy son los alegatos por el crimen de Nelson Ariel Romero

José Daniel Cabrera Gallardo es el único imputado por el asesinato del empresario, ocurrido el 19 de agosto de 2024. Romero tenía 56 años cuando fue asesinado y su cuerpo fue hallado semienterrado en las afueras de Río Gallegos.

Claudio Vidal entregará 16 canchas de césped sintético a clubes

El gobernador de Santa Cruz anunció la entrega de infraestructura deportiva para instituciones de la provincia. Vidal visitó el Club Unión Santacruceña, donde destacó la importancia de acompañar a los clubes.

Muerte del mecánico de Río Gallegos: el viernes indagarán a cuatro imputados

La investigación por la muerte del mecánico avanza con la indagatoria prevista para cuatro personas. La medida forma parte de las actuaciones que buscan determinar las responsabilidades en el caso.

El Papa llegará a la Argentina el 8 de noviembre

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, confirmó que el Papa visitará el país y anticipó actividades en Luján y Córdoba. Entre los eventos previstos se encuentra una misa frente al monumento de Luján.

Facundo Pastor presentará en Río Gallegos su libro “El cuerpo de los españoles”

El periodista y abogado llegará a Santa Cruz para participar de la Feria del Libro. Durante su visita presentará su nueva obra ante el público de Río Gallegos.