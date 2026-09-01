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Los números oficiales vuelven a poner el foco sobre una problemática que atraviesa a familias y comunidades enteras. Durante 2025, Santa Cruz registró 51 suicidios, frente a los 38 contabilizados en 2024, de acuerdo con el último informe del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El incremento alcanza el 33,4% en términos interanuales, mientras que la tasa pasó de 12,0 a 16,0 casos cada 100.000 habitantes mayores de 5 años. A nivel nacional, el registro también mostró un crecimiento, aunque menor: pasó de 4.249 a 5.209 casos, con una suba del 22,6%.

Resumen de Datos por Jurisdicción (2025)

La siguiente tabla resume las tasas de suicidios por cada 100.000 habitantes mayores de 5 años y las víctimas absolutas para cada una de las 24 jurisdicciones argentinas en 2025, ordenadas de mayor a menor tasa:

Jurisdicción Tasa (2025) Víctimas Absolutas (2025) Posición vs. Media Nacional (11,8) Entre Ríos 20,8 288 Superior San Luis 18,9 96 Superior Salta 17,4 243 Superior Santa Cruz 16,0 51 Superior Catamarca 14,2 59 Superior Tucumán 13,5 227 Superior Santa Fe 13,2 461 Superior La Rioja 13,1 50 Superior Chaco 12,8 143 Superior Mendoza 12,7 247 Superior San Juan 12,3 98 Superior Tierra del Fuego 12,1 21 Superior Buenos Aires 11,9 1.977 Superior (Ruptura de serie) Media Nacional 11,8 5.209 – Formosa 11,5 67 Inferior La Pampa 11,1 40 Inferior Santiago del Estero 10,7 106 Inferior Chubut 10,1 58 Inferior Córdoba 9,9 371 Inferior Jujuy 9,3 71 Inferior Misiones 8,7 108 Inferior CABA 8,0 236 Inferior Corrientes 8,0 90 Inferior Neuquén 7,8 52 Inferior Río Negro 6,5 49 Inferior

La evolución provincial adquiere mayor dimensión cuando se observa la serie de años anteriores. El informe específico sobre suicidios había registrado para Santa Cruz 44 casos en 2022, 38 en 2023 y 38 en 2024.

La tasa, en aquella publicación del ministerio, había descendido de 12,6 casos cada 100.000 habitantes mayores de 5 años en 2022 a 10,6 en 2023 y 10,3 en 2024. De este modo, el salto registrado en 2025 rompe con la estabilidad que Santa Cruz había mostrado durante los dos años previos.

No obstante, se detalla una precisión metodológica importante para interpretar correctamente la comparación. El informe SNIC 2025 actualizó algunos registros correspondientes a 2024 y presenta para ese año una tasa provincial de 12,0, diferente de la publicada originalmente en el informe específico de suicidios 2024. El propio organismo advierte que las rectificaciones de datos, las mejoras en los sistemas de registro y las diferencias en las fuentes pueden modificar los valores de años anteriores. Por eso, para la comparación más reciente resulta conveniente utilizar la serie actualizada del informe SNIC 2025.

Una provincia que vuelve a quedar por encima del promedio

El dato santacruceño también adquiere relevancia cuando se lo contrasta con el conjunto del país. En 2025, la Argentina registró una tasa de 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes mayores de 5 años, mientras que Santa Cruz llegó a 16,0. Es decir, la tasa provincial se ubicó aproximadamente un 36% por encima de la nacional. En cantidad de casos, Santa Cruz representó una porción pequeña del total del país, pero su indicador relativo resulta considerablemente más elevado.

El crecimiento de 2025 se produce, además, en un contexto nacional particularmente preocupante. El informe oficial contabilizó 5.209 suicidios en todo el país, el valor más elevado de la serie presentada desde 2016. La tasa nacional pasó de 9,7 en 2024 a 11,8 en 2025, con una variación interanual del 22%. El documento señala así una nueva dimensión de una problemática que, lejos de quedar circunscripta a casos aislados, tiene un impacto social y sanitario amplio.

Víctimas de suicidios (consumados) por año. Valores absolutos, tasas

cada 100.000 habitantes y variaciones interanuales. República Argentina. Años

2016-2025:

Año Víctimas (Valores absolutos) Tasa (cada 100.000 hab.) 2016 2.897 7,3 2017 3.304 8,2 2018 3.903 9,6 2019 3.647 8,8 2020 3.262 7,8 2021 3.648 8,7 2022 3.959 9,2 2023 4.205 9,7 2024 4.249 9,7 2025 5.209 11,8 Var. % 2025/2024 +22,6% +22,0%

El informe específico de 2024 ya había advertido sobre esa tendencia. Ese año se registraron 4.249 suicidios en la Argentina, una tasa de 9,8 cada 100.000 habitantes mayores de 5 años. Por primera vez para un año sin restricciones de circulación, los suicidios se habían convertido en la principal causa dentro del conjunto de muertes violentas relevadas por el sistema, con el 41,7% del total.

Un fenómeno que no puede reducirse a una sola explicación

El informe advierte que el suicidio debe ser entendido como un fenómeno multicausal. Plantean que intervienen factores personales, familiares, sociales, culturales, ambientales y comunitarios, y marca que sería un error reducir la problemática exclusivamente a la presencia de un padecimiento de salud mental. También remarca que las dificultades para acceder a atención, el aislamiento, la violencia, las relaciones conflictivas, la estigmatización y otras condiciones pueden formar parte de un entramado de factores de riesgo.

Ese enfoque resulta especialmente relevante al analizar la realidad de Santa Cruz y cada provincia. Cada registro representa una pérdida que impacta de manera prolongada en familias, amistades, compañeros de trabajo, instituciones educativas y comunidades. El propio informe nacional destaca que las consecuencias no terminan en la víctima, sino que afectan profundamente y durante mucho tiempo al entorno significativo de la persona.

Santa Cruz y una particularidad en el perfil de las víctimas

Uno de los datos más relevantes del informe del año 2024 aparece al observar el sexo de las víctimas. En el conjunto del país, el 80,6% de los suicidios correspondió a personas de sexo masculino y el 19% a personas de sexo femenino. Sin embargo, Santa Cruz presentó una característica diferencial: el 28,9% de los suicidios registrados en la provincia correspondió a mujeres, la proporción más alta del país durante ese año, por encima de CABA, con 26,9%, y Jujuy, con 26,7%.

El dato merece atención porque no implica que las mujeres sean mayoría —los casos masculinos siguen siendo superiores—, sino que muestra una composición provincial distinta de la observada en el promedio nacional. La evolución de Santa Cruz muestra, además, una oscilación considerable: la participación femenina había sido del 13,6% en 2022 y del 21,1% en 2023, antes de subir al 28,9% en 2024.

En términos nacionales, las estadísticas también muestran una concentración importante entre jóvenes y adultos jóvenes. En 2024, el 38% de los suicidios registrados en el país correspondió a personas de entre 20 y 34 años, mientras que las franjas de 20 a 24, 25 a 29 y 30 a 34 años concentraron las mayores frecuencias. El informe señala, además, un incremento particularmente relevante en el segmento de 30 a 39 años a lo largo del período analizado.

Dónde ocurre y qué muestra el registro

Otro aspecto que permite comprender la dimensión cotidiana del fenómeno es el lugar en el que ocurren los hechos. En el total nacional, durante 2024 el 65,4% de los suicidios ocurrió en domicilios particulares, mientras que la vía pública representó el 9,9%. Ambas categorías reunieron el 75,3% de los casos registrados. El informe señala específicamente que Santa Cruz, Formosa y Río Negro presentaron las proporciones más altas de suicidios ocurridos en domicilios particulares.

Esta característica refuerza la necesidad de pensar la prevención desde los espacios cotidianos. La problemática no se desarrolla exclusivamente en ámbitos asociados a crisis visibles o situaciones extraordinarias, sino también dentro de hogares y entornos donde muchas veces los signos de sufrimiento pueden no ser detectados a tiempo.

El propio informe recuerda que existen señales de alerta que pueden requerir especial atención: aislamiento, persistencia de ideas negativas, desesperanza, cambios repentinos de conducta, dificultades para dormir, comer o trabajar y otros indicios que pueden advertir que una persona está atravesando una situación de sufrimiento. También destaca que hablar sobre el tema no incrementa el riesgo y que el diálogo puede constituir una oportunidad para acompañar y buscar ayuda.

Una estadística que también plantea desafíos de registro

Los datos deben ser interpretados, además, teniendo en cuenta cómo se construyen. El SAT-SS —Sistema de Alerta Temprana sobre Suicidios— trabaja con información procedente de los registros policiales y permite incorporar variables sobre el contexto, las personas involucradas, los lugares y las modalidades. Sin embargo, el propio Ministerio de Seguridad advierte que los registros del SNIC no son exhaustivos, ya que dependen de la articulación entre las instituciones de salud y seguridad en cada jurisdicción. La clasificación también puede modificarse posteriormente con la información judicial o sanitaria disponible.

Por eso, las estadísticas no deben ser utilizadas para establecer explicaciones automáticas ni para construir rankings aislados entre provincias. El informe señala expresamente que las diferencias de registro, clasificación y reporte pueden incidir en las comparaciones territoriales. Aun así, cuando una provincia pasa de 38 a 51 casos en una misma serie actualizada, como ocurrió con Santa Cruz entre 2024 y 2025, el movimiento resulta suficientemente significativo como para poner el fenómeno en el centro de la discusión pública.

El dato de 51 suicidios registrados en Santa Cruz durante 2025 y el crecimiento de un año a otro vuelve a plantear la importancia de fortalecer las políticas de prevención y de garantizar que la ayuda pueda llegar antes de una situación crítica.

El documento oficial define al suicidio como un problema de salud y social que requiere un abordaje comunitario, responsable e intersectorial. También sostiene que la prevención no depende exclusivamente de una institución, sino de una red que involucra a familias, escuelas, centros de salud, hospitales, clubes, organizaciones y otros espacios comunitarios.

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