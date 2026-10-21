Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 21 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina La primera foto de los 9 vocales juntos del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz. Liberaron a Roberto Neil por el crimen de Franco Cuevas.

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El Tribunal Superior de Justicia liberó a Roberto Neil por el crimen de Franco Cuevas.

Los nueve vocales del TSJ resolvieron dejarlo en libertad. Neil había recibido una condena de 11 años de prisión y los fundamentos de la nueva decisión se conocerán en noviembre.

Murió Ramiro Kroeger, histórico dueño del bar Los Vascos. Tenía 96 años y atravesaba un delicado estado de salud por una neumonía. Fue un impulsor de la cultura de Río Gallegos.

Investigan si hubo sujeción cervical en la detención de Carlos Ferrel Gilmar. El hombre murió en la Comisaría Séptima y la investigación busca determinar las circunstancias de su fallecimiento.

La lista de Alberto Biglieri ganó la elección del Consejo de la Magistratura. La votación definió a los representantes en el organismo encargado de intervenir en la selección de magistrados.

Argentina registró una producción récord de hidrocarburos. En la AOG, referentes del sector destacaron el potencial de Vaca Muerta y anticiparon el crecimiento de YPF y el desarrollo de la producción no convencional en el Golfo San Jorge.

El embajador de Estados Unidos habló sobre el respaldo a la Argentina. Peter Lamelas afirmó que su país seguirá apoyando al Gobierno argentino si mantiene una orientación política hacia la derecha.