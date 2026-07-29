Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 29 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Crónica inventó el periodismo que siente el pueblo * Joven abusada por su padrastro: “Tengo miedo, quedó en libertad" * Claudio Vidal: "Acompañamos a los vecinos de Río Gallegos, no los dejamos solos" * Mariano Saborido, el mejor actor de reparto * Mateando con Carlos. Facundo Zalazar contó a Carlos Zapico quién fue su guia para convertirse en Director Técnico * La Opinión Austral y Patagonia TV al festival Folclórico 2026 *Arribó a Ushuaia el buque con equipos para la nueva central termoeléctrica de Tierra Del Fuego* Horacio Marin y Luis Caputo recibieron a Kristalina Georgieva en Vaca Muerta.

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¡Felices 63 años, Crónica! El histórico medio celebra un nuevo aniversario bajo el lema: “Inventó el periodismo que siente el pueblo”, reafirmando su lugar como uno de los diarios más emblemáticos de la Argentina.

Claudio Vidal: “Acompañamos a los vecinos de Río Gallegos, no los dejamos solos”. El frío extremo dejó graves secuelas y Provincia continúa con un operativo interministerial. El gobernador recorrió los barrios Bicentenario y San Benito, donde se realizaron tareas de asistencia, distribución de leña y colchones, además de trabajos con maquinaria pesada y camiones de desagote.

Joven abusada por su padrastro: “Tengo miedo, quedó en libertad”. En Caleta Olivia, una joven expresó su preocupación luego de que el hombre condenado a 11 años de prisión recuperara la libertad tras cumplir su pena.

Premio Pinti para un santacruceño. Mariano Saborido fue reconocido como mejor actor de reparto, destacándose entre los premiados de la escena nacional.

Mateando con Carlos. Facundo Zalazar contó a Carlos Zapico quién fue la persona que lo inspiró y guió en su camino para convertirse en director técnico.

La Opinión Austral y Patagonia TV, presentes en el Festival Folclórico 2026. Cobertura especial desde Chile, con entrevistas exclusivas, entre ellas al alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Arribó a Ushuaia el buque con equipos para la nueva central termoeléctrica de Tierra del Fuego. Más de 1.800 componentes llegaron desde China para una obra considerada histórica para el desarrollo energético fueguino.

La presidenta del FMI visitó Vaca Muerta. Kristalina Georgieva fue recibida por Horacio Marín y Luis Caputo en Neuquén, en una recorrida vinculada al crecimiento del sector energético argentino.