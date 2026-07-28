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El alcalde de Punta Arenas Claudio Radonich anticipó el XLV Festival Folclórico en la Patagonia, que comenzará el 30 de julio y contará con retransmisión de Canal 10 Santa Cruz y una cobertura especial del Grupo La Opinión Austral.

En diálogo con Radio LU12 AM680 y Canal 10, además destacó el exitoso invierno turístico que atraviesa la ciudad y el impacto de los grandes eventos organizados durante las vacaciones.

Punta Arenas atraviesa uno de los inviernos más convocantes de los últimos años. Tras una intensa agenda de actividades que reunió a miles de vecinos y visitantes, la capital de la Región de Magallanes ya se prepara para vivir una nueva edición del Festival Folclórico en la Patagonia, uno de los encuentros culturales más importantes del sur del continente.

El tradicional certamen comenzará el 30 de julio y se extenderá hasta el 1 de agosto en el gimnasio de la Confederación Deportiva de Magallanes. La gran novedad para el público santacruceño es que el evento contará con la retransmisión de Canal 10 Santa Cruz, mientras que el Grupo La Opinión Austral realizará una cobertura especial desde Punta Arenas para acercar todos los detalles del festival a ambos lados de la frontera.

En una entrevista realizada en dúplex entre Radio LU12 AM680, con el periodista Juan Suárez, y Canal 10 Santa Cruz, con el conductor Ezequiel Soria, el alcalde Claudio Radonich hizo un balance de la temporada invernal y destacó el crecimiento sostenido que viene experimentando la ciudad como destino turístico.

“En invierno, como municipalidad, trabajamos para que sea un lugar donde nuestros vecinos estén bien y lleguen muchos turistas desde el norte del país a pasar sus vacaciones de invierno en la ciudad”, afirmó.

Última edición del gran festival folclórico en Punta Arenas.

El jefe comunal aseguró que durante estas vacaciones Punta Arenas desarrolló una agenda sin precedentes de actividades masivas.

“Este año tuvimos muchas actividades masivas. Iluminamos nuestro centro con una intervención de primer nivel por segundo año consecutivo, con un grupo chileno muy importante, Los Bunkers; nuestro chapuzón, que ya es toda una fiesta nacional, y nuestro carnaval, que cumplió 30 años”, enumeró.

Según detalló, el balance superó ampliamente las expectativas.

“Calculamos que tuvimos la suerte de contar con 220 mil personas en estos ocho días de actividades, con bastante frío pero con mucho orden. No tuvimos ni una denuncia ni de un robo de celular. Todo fue al aire libre y en los distintos espacios públicos de nuestra ciudad”, destacó.

Para Radonich, uno de los principales logros fue haber generado un clima de tranquilidad para residentes y turistas.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

“Lo que buscas cuando vas con tu hijo o con tu madre es pasarlo bien, ver algo distinto y que no sea un tema la seguridad, sino solamente compartir en familia en un espacio que es de todos. Eso es algo que logramos durante estas ocho jornadas“, expresó.

El alcalde aseguró que esa percepción también fue compartida por quienes llegaron desde distintos puntos de Chile y del extranjero.

“Los turistas que vinieron en masa nos dijeron que tenían esa sensación. Fue un muy lindo momento para que podamos disfrutar de nuestra ciudad y que el turista se haga parte”, sostuvo.

Ahora, el foco está puesto en el XLV Festival Folclórico en la Patagonia, considerado uno de los eventos culturales más tradicionales del extremo sur.

“Es un festival 100% folclórico, lo que siempre representa una complicación porque generalmente los artistas suelen ser los mismos y hay que innovar con una grilla que dura tres días”, explicó.

Sin embargo, remarcó que la esencia del festival continúa siendo la competencia de canciones inéditas.

“Una de las cosas más lindas de este festival es que las canciones en competencia siguen siendo el alma del evento. Aquí cuando empieza la competencia el público se mantiene en la sala, disfruta y se hace parte de las canciones”, afirmó.

Este año competirán composiciones provenientes de Magallanes, del resto de Chile y del extranjero, con una fuerte participación argentina gracias al trabajo conjunto entre municipios patagónicos.

“Hemos suscrito convenios con las municipalidades de Río Grande y Río Gallegos mediante prefestivales. También llega una canción desde El Calafate y, por primera vez, una desde México“, explicó.

El alcalde destacó que el objetivo del festival no pasa por la masividad de sus artistas, sino por fortalecer el folclore de ambos países.

“No buscamos la popularidad, sino un espacio para el folclore de Chile y Argentina. Por este lugar han pasado grandes artistas“, aseguró.

En ese marco, confirmó que una de las figuras más esperadas será el argentino Nahuel Pennisi, quien regresará al escenario magallánico después de varios años.

Nahuel Pennisi será parte de la grilla.

“Estuvo hace varios años acá y fue una de las grandes sorpresas con la que la gente se conmovió. Hoy vuelve ya más grande”, señaló.

También destacó la presencia de Maggie Cullen, una de las voces emergentes del folclore argentino.

Maggie Cullen, otra de las grandes artistas que subirá a escenario.

“Es la primera vez que viene y hay muchas ganas de poder verla en un show en vivo. Para nuestra ciudad contar con estos artistas es muy importante. Son parte de esta escena folclórica argentina tan importante para nosotros”, indicó.

Cada una de las tres jornadas tendrá una identidad propia. El jueves estará dedicado al folclore chileno tradicional con Silvanita y Los del Quincho, la agrupación regional 7 de Julio y Reina Isabel. El viernes estará enfocado en la música patagónica y argentina con Taller Alturas, Maggie Cullén y Nahuel Pennisi, mientras que el sábado se rendirá homenaje a los 200 años de la incorporación de Chiloé a Chile con presentaciones de Héctor Pavez y Colivoro, Agüero Manquemilla y Los de la Isla, cerrando con Álvaro Henríquez Pettinelli, referente de la fusión entre rock y folclore.

Además de los espectáculos, la competencia de canciones ofrecerá importantes premios económicos: 7,2 millones de pesos chilenos (unos 7.500 dólares) para la canción ganadora; 4,8 millones para el segundo lugar y cerca de 3 millones para el mejor intérprete. Todos los finalistas viajarán con pasajes, alojamiento y estadía cubiertos por la organización.

“Todos los finalistas vienen con gastos pagos y muy bien atendidos. Para los artistas que todavía no se animan, ya saben: el próximo año se inscriben…“, invitó Radonich.

Con una programación que combina tradición, nuevas voces y un fuerte vínculo con la Patagonia argentina, Punta Arenas volverá a convertirse durante tres noches en el gran escenario del folclore austral, consolidando un festival que trasciende fronteras y que este año podrá seguirse de cerca también desde Santa Cruz.

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