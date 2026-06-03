Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 3 de junio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Gremio UDA: "En Santa Cruz estuvimos históricamente". El equipo de economía provincial regresa a Diputados para analizar el crédito en dólares. Río Gallegos se suma al #3J en el 11° aniversario de Ni Una Menos. Falleció Gabriel Trujillo, el policía que chocó en la Ruta 12.

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UDA defiende su incorporación a la paritaria docente en Santa Cruz

El gremio liderado en la región por Felipe Villar rechazó los cuestionamientos de ADOSAC y AMET, negando ser un sindicato sin representación real. Las autoridades paritarias confirmaron que los encuentros sectoriales continuarán durante los próximos días, incluyendo las mesas de salud y administración central.

Juicio por el ARA San Juan entra en etapa de definiciones con los alegatos finales

La jornada de hoy representa la última oportunidad para que las defensas de los imputados presenten sus argumentos ante el tribunal. El debate mantiene la atención pública sobre las responsabilidades del hundimiento del submarino argentino.

Conmoción en Caleta Olivia por la muerte de un subcomisario tras un siniestro vial

El oficial Gabriel Trujillo falleció luego de permanecer internado varios días en terapia intensiva a causa de un fuerte impacto en la ruta 12. La comunidad local y los integrantes de la fuerza de seguridad expresaron su dolor tras confirmarse el deceso.

Funcionarios de Economía vuelven a la Legislatura por el endeudamiento en dólares

El equipo económico santacruceño mantendrá una nueva reunión informativa con los diputados provinciales. El objetivo del encuentro es profundizar en las condiciones técnicas y financieras del proyecto de crédito internacional.

El oficialismo nacional ratificó su rumbo político en un congreso financiero

En el marco del encuentro anual del IAEF, el presidente Javier Milei defendió los resultados económicos de su administración con vistas a los próximos desafíos electorales. En sintonía, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, planteó la necesidad de suspender las elecciones primarias y consolidar la estructura del partido en el interior.

Río Gallegos marcha a las calles en una nueva jornada de Ni Una Menos

Las organizaciones sociales y familiares de víctimas de femicidio convocaron a una concentración en la intersección de San Martín y Kirchner. La movilización local recordará especialmente los casos de Liseth Barrera, Zulma Malvar y Antonella Aybar al cumplirse un nuevo aniversario de la primera marcha nacional.

Gimnasia de Comodoro Rivadavia clasificó a la final de la Liga Nacional de Básquet

El equipo patagónico logró una contundente victoria de local frente a Ferro Carril Oeste por un marcador de 88 a 54. Con este resultado, el plantel chubutense se metió en la definición del torneo doméstico, donde se medirá ante Quimsa de Santiago del Estero.