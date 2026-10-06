Tapa del Diario La Opinión Austral del martes 6 de octubre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Exclusivo. La chica raptada rompió el silencio en LU12 AM680 de Río Gallegos. El dramático relato de la joven torturada por su exnovia: "Me quemó los pechos con una plancha" *Informe especial. La provincia avanza en una ley propia: buscan limitar la extranjerización de tierras y proteger áreas estratégicas *Prevención y detección temprana del cáncer de mama. Gobierno lanzó "Octubre Rosa Santa Cruz" *"Lio" eterno: Este martes Messi se despide de la Selección, de la tapa de La Opinión a su colección de camisetas

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Hockey pista: fue figura

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Exclusivo. La chica raptada rompió el silencio en LU12 AM680

El dramático relato de la joven torturada por su exnovia: “Me quemó los pechos con una plancha”

YB, de 23 años, eligió La Opinión Austral para hablar tras el calvario que sufrió en manos de su expareja, K. Romero. La jueza Yamila Bórquez la dejó presa. Estremecedor testimonio de los ataques físicos y las reiteradas amenazas que padeció durante una convivencia signada por la violencia.

Informe especial. La provincia avanza en una ley propia: buscan limitar la extranjerización de tierras y proteger áreas estratégicas

Por Pablo Manuel

Promoción de controles. Prevención y detección temprana del cáncer de mama

Gobierno lanzó “Octubre Rosa Santa Cruz”

El programa impulsado por el Ministerio de Salud y Ambiente busca garantizar el acceso equitativo al diagnóstico oportuno, sumar equipamiento en el sistema sanitario y promover controles permanentes en toda la comunidad.

“Lio” eterno: ya lo extrañamos

Este martes Messi se despide de la Selección: de la tapa de La Opinión a su colección de camisetas

Elecciones 2027. Encuentros

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Reclamo. Desde Provincia

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