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Hockey pista: fue figura
El “Dibu” de Santa Cruz Norte: Félix Quiroga, el arquero que se agigantó en la final
Exclusivo. La chica raptada rompió el silencio en LU12 AM680
El dramático relato de la joven torturada por su exnovia: “Me quemó los pechos con una plancha”
YB, de 23 años, eligió La Opinión Austral para hablar tras el calvario que sufrió en manos de su expareja, K. Romero. La jueza Yamila Bórquez la dejó presa. Estremecedor testimonio de los ataques físicos y las reiteradas amenazas que padeció durante una convivencia signada por la violencia.
Informe especial. La provincia avanza en una ley propia: buscan limitar la extranjerización de tierras y proteger áreas estratégicas
Por Pablo Manuel
Promoción de controles. Prevención y detección temprana del cáncer de mama
Gobierno lanzó “Octubre Rosa Santa Cruz”
El programa impulsado por el Ministerio de Salud y Ambiente busca garantizar el acceso equitativo al diagnóstico oportuno, sumar equipamiento en el sistema sanitario y promover controles permanentes en toda la comunidad.
“Lio” eterno: ya lo extrañamos
Este martes Messi se despide de la Selección: de la tapa de La Opinión a su colección de camisetas
Elecciones 2027. Encuentros
Jairo Guzmán se reunió con Daniel Gardonio en San Julián
La Libertad Avanza prepara el “Congreso Provincial de la Juventud”
Radicalismo. Armado político
Roxana Reyes se reunió con Juan “Pirri” Martínez en Puerto Deseado
Reclamo. Desde Provincia
Daniel Scioli confirmó que “no se suspende” el encuentro del turismo en Santa Cruz
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