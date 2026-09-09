Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 9 de septiembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina El Gobernador puso en marcha el nuevo perforador petrolero: "Trabajo, producción y regalías para Santa Cruz". Caleta Olivia: más de 30 disparos en violento tiroteo en dos barrios. El Tribunal Superior frenó la "jubilación compulsiva" de Renée Fernández. Hoy se conoce la sentencia para el acusado del homicidio de Nelson Romero en Río Gallegos. "Nacho" Torres: "Las asignaciones específicas son una estafa al federalismo".

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Caleta Olivia: beba encontrada en el basural, la autopsia mantiene en vilo a Santa Cruz

La investigación continúa luego del hallazgo del cuerpo de una beba recién nacida en un basural de Caleta Olivia. La autopsia será determinante para establecer las circunstancias de la muerte y aportar elementos a la causa.

Claudio Vidal puso en marcha un nuevo perforador petrolero en Santa Cruz

El gobernador participó de una jornada vinculada al sector energético en el yacimiento Tres Picos de Cañadón León. El Gobierno informó que están previstas 31 nuevas perforaciones hasta 2027 y que la inversión generaría 100 puestos de trabajo.

Caleta Olivia: más de 30 disparos en un violento tiroteo en dos barrios

Un enfrentamiento armado provocó preocupación en distintos sectores de la ciudad de la zona norte de Santa Cruz. El episodio fue anticipado por La Opinión Austral y quedó bajo investigación de las autoridades.

Homicidio de Nelson Romero: hoy se conoce la sentencia para el acusado

El Tribunal dará a conocer la resolución del juicio por el asesinato del empresario Nelson Ariel Romero. José Daniel Cabrera Gallardo es el único acusado por el crimen ocurrido en agosto de 2024.

El Tribunal Superior frenó la “jubilación compulsiva” de una jueza

Una resolución judicial ordenó a la Caja de Previsión Social de Santa Cruz abstenerse de avanzar con actos administrativos que impliquen la jubilación compulsiva de la magistrada. El fallo cuestionó la constitucionalidad y validez de la medida.

Ignacio Torres: “Las asignaciones específicas son una estafa al federalismo”

El gobernador de Chubut participó del ciclo Democracia y Desarrollo, organizado por Clarín en el MALBA. Durante el encuentro planteó sus cuestionamientos sobre el esquema de distribución de recursos y su impacto en las provincias.