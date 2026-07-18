Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 18 de julio de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Río Gallegos vivió la primera gran nevada del año. Lionel Scaloni destacó la frase "Historia pura", el mismo título elegido por La Opinión Austral tras la clasificación ante Inglaterra. El ministro de Energía y Minería Jaime Álvarez habló con La Opinión Austral por la vuelta a Santa Cruz de la petrolera San Antonio Internacional.

Por La Opinión Austral | 18 de julio 2026 · 8:34 hs. Agregar La Opinión Austral en No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral