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Río Gallegos vivió la primera gran nevada del año
Familias aprovecharon la jornada para disfrutar de la nieve con muñecos, culipatín y partidos de fútbol en distintos puntos de la ciudad.
La previa de la final del Mundial también se vive en Santa Cruz
Lionel Scaloni destacó la frase “Historia pura”, el mismo título elegido por La Opinión Austral tras la clasificación ante Inglaterra. Donald Trump saludó a Claudio Tapia y elogió a Lionel Messi.
Una santacruceña radicada en España compartió su ilusión por la final del Mundial.
Milagros Alonso brilló con la Selección Argentina en los Juegos Parasuramericanos de Valledupar y sumó medallas para el país.
Un informe nacional reveló que más del 65% de los chicos de 8 años en Santa Cruz tiene celular propio.
El ministro de Energía y Minería Jaime Álvarez habló con La Opinión Austral por la vuelta a Santa Cruz de la petrolera San Antonio Internacional.
Continúa la búsqueda de un prófugo que escapó de una comisaría de El Calafate
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