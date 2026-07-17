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Santa Cruz mostró su potencial productivo, turístico y cultural en la inauguración de la 138° Exposición Rural de Palermo
La provincia participa con un stand que reúne producción, gastronomía, turismo, cultura e innovación. La apertura contó con la presencia de autoridades nacionales, representantes del sector agropecuario y funcionarios santacruceños.
La bandera de Malvinas de la que habla el mundo: la sábana de hotel de un hincha que la Selección Argentina pintó con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” durante el partido contra Inglaterra en el Mundial 2026
La imagen se convirtió en uno de los símbolos más comentados del torneo y fue tapa en grandes medios internacionales. Javier Milei cuestionó la reivindicación de soberanía y afirmó que “no hay que caer en slogans populistas y berretas”, mientras que Reino Unido protestó ante la FIFA por lo ocurrido.
La madre de Alma participó de una marcha en Trelew para reclamar justicia por la muerte de la niña atacada por un perro
La manifestación se realizó en la Plaza Independencia con el acompañamiento de familiares y vecinos. El reclamo volvió a exigir avances en la causa judicial.
LU12 AM680 recordó la histórica cobertura del Mundial 1986 junto a Carlos Saldivia y José “Pepe” Cárdenas
Los históricos periodistas compartieron recuerdos de la consagración argentina hace cuatro décadas. El especial también anticipó la expectativa por una nueva definición mundialista.
Conarpesa trasladará operaciones a Santa Cruz en medio del conflicto gremial que afecta a la actividad pesquera en Chubut
La empresa resolvió operar en territorio santacruceño mientras persiste el conflicto sindical en Puerto Madryn. La medida busca garantizar la continuidad de la actividad.
Un taxista fue víctima de un violento asalto en Río Gallegos y el presunto autor fue detenido por la Policía
El trabajador fue golpeado y herido con un cuchillo durante un intento de robo. La rápida intervención policial permitió detener al sospechoso.
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