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Aynara Hernández campeona nacional de gimnasia artística
Santa Cruz sancionó el nuevo código electoral con PASO y boleta única
Se votaron las reglas electorales para la provincia, con PASO obligatorias, boleta única de papel y Ficha Limpia. El bloque oficialista voto en contra, principalmente por su rechazo a las primarias.
Claudio Vidal, en contra: “Es un gasto innecesario”
El Senado dio media sanción a la reforma que suspende las PASO
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Reunión con empresarios y el gobernador. Entrevista exclusiva con el presidente del Banco Macro
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