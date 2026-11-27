Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 27 de noviembre de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Aynara Hernández campeona nacional de gimnasia artística * Santa Cruz sancionó el nuevo código electoral con PASO y boleta única * Claudio Vidal, en contra: "Es un gasto innecesario" *El Senado dio media sanción a la reforma que suspende las PASO *Exclusivo. Puente de Piedra Buena: la Justicia intimó a Vialidad Nacional a garantizar la continuidad de la obra *Jorge Brito dijo que "Argentina es el mejor país del mundo para invertir" y destacó el potencial de Santa Cruz * Dictaron prisión preventiva a los tres policías que mataron a Gilmar * Asensio Sports impulsa el talento patagónico y lo proyecta.

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Aynara Hernández campeona nacional de gimnasia artística

Santa Cruz sancionó el nuevo código electoral con PASO y boleta única

Se votaron las reglas electorales para la provincia, con PASO obligatorias, boleta única de papel y Ficha Limpia. El bloque oficialista voto en contra, principalmente por su rechazo a las primarias.

Claudio Vidal, en contra: “Es un gasto innecesario”

El Senado dio media sanción a la reforma que suspende las PASO

Exclusivo. Puente de Piedra Buena: la Justicia intimó a Vialidad Nacional a garantizar la continuidad de la obra

Reunión con empresarios y el gobernador. Entrevista exclusiva con el presidente del Banco Macro

Jorge Brito dijo que “Argentina es el mejor país del mundo para invertir” y destacó el potencial de Santa Cruz

Dictaron prisión preventiva a los tres policías que mataron a Gilmar

Asensio Sports impulsa el talento patagónico y lo proyecta