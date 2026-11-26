El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, cuestionó la posibilidad de implementar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la provincia y sostuvo que representan un gasto que no debería afrontar la sociedad. “Los partidos políticos, los frentes electorales, tienen que arreglar su interna de otra forma, no metiéndole la mano al bolsillo a los vecinos”, afirmó.

Las declaraciones fueron realizadas este jueves en la estancia Coy Aike, donde Vidal participó de un encuentro con empresarios, productores y clientes del Banco Macro, en el marco de la presencia de su presidente, Jorge Brito, en Santa Cruz.

Consultado por el debate legislativo sobre el nuevo Código Electoral, el mandatario planteó que la discusión podría haberse evitado y cuestionó los tiempos en los que se busca avanzar con una nueva normativa. También apuntó contra los sectores de la oposición que impulsan la implementación de las primarias.

El gobernador Claudio Vidal (derecha) junto al empresario Jorge Brito (izquierda), en la estancia Coy Aike. (FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

“Primero, esto es algo que se podría haber evitado. Hay dos opiniones, una de las opiniones es que la oposición, como tiene tanto desorden en su circuito político, necesita ya una ley”, expresó.

En ese sentido, consideró que las diferencias internas de los espacios políticos no deberían trasladarse al conjunto de la sociedad. “La sociedad no tiene la culpa y no tiene por qué pagar las consecuencias del desorden político de la oposición. Son cuestiones que tienen que resolver ellos adentro de otra forma”, sostuvo.

El costo de las PASO

Uno de los principales argumentos del gobernador estuvo relacionado con el impacto económico que tendría la organización de las elecciones primarias en Santa Cruz. Según indicó, su realización demandaría más de $5.850 millones.

“Los veo muy interesados en tener una PASO en la provincia. A valores de hoy, tiene un costo de más de 5.850 millones de pesos, en un momento en donde hay municipios como Río Turbio, como 28 de Noviembre y otras localidades que no pueden pagar salarios”, señaló.

En ese contexto, cuestionó que la provincia deba destinar esos recursos a una instancia electoral mientras existen dificultades financieras en distintas localidades. “Darle una explicación a la sociedad de que tenemos que salir a pagar casi 6.000 millones de pesos para cumplir con el capricho de un sector político me parece que no corresponde, que no es justo, que es completamente ilógico”, manifestó.

“Estoy completamente en desacuerdo porque es un gasto innecesario”, afirmó Vidal sobre las PASO.(FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

Vidal ratificó así su desacuerdo con la implementación de las PASO y consideró que los partidos políticos y los frentes electorales deben encontrar otros mecanismos para resolver sus internas. “Estoy completamente en desacuerdo porque es un gasto innecesario”, afirmó. No obstante, pidió que la discusión sobre el Código Electoral avance mediante acuerdos entre los distintos sectores políticos.

“A nivel general hay que buscar consenso. Nadie puede venir a querer imponer de un día para otro un proyecto de ley que no beneficie en definitiva a los santacruceños”, agregó.

El encuentro con Jorge Brito

Durante la actividad en Coy Aike, Vidal también se refirió a los objetivos del encuentro con empresarios y productores, y destacó la importancia de generar espacios de diálogo con representantes del sector financiero.

Explicó que uno de los planteos centrales fue analizar qué otras herramientas pueden desarrollarse para potenciar las actividades económicas de Santa Cruz, entre ellas la minería, los hidrocarburos, la ganadería y la pesca. “Uno de los planteos más importantes es ver qué más podemos hacer con cada una de las actividades, teniendo en cuenta todo lo que genera Santa Cruz y qué es lo que está sucediendo en el país”, indicó.

El gobernador Vidal recibió un presente del empresario Jorge Brito, realizado en fibra de lana. (FOTOS: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL).

En ese marco, hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el agregado de valor dentro de la provincia y contar con líneas de crédito más flexibles que permitan acompañar las inversiones. “Falta mucha más estructura, por eso hablamos siempre de fortalecer el valor agregado de las actividades que tenemos en la provincia. Para eso también faltan líneas de crédito flexibles que permitan que esas situaciones ocurran en Santa Cruz”, explicó.

El gobernador también reconoció que el contexto financiero nacional generó dificultades para acceder al mercado de capitales. Recordó que la provincia estaba próxima a concretar una operación financiera, pero debió postergarla ante los movimientos del mercado. “Después de las elecciones de Estados Unidos, el mercado se movió de otra forma, hubo una paralización total, incluso en Argentina. Nosotros, como provincia, que estábamos a punto de salir del mercado, nos quedamos con los bonos en la puerta”, señaló.

Sin embargo, manifestó que espera que la situación se reactive y sostuvo que el Gobierno provincial continuará trabajando para impulsar las actividades productivas.

Minería, petróleo y ganadería

Vidal destacó el potencial de Santa Cruz en distintos sectores y aseguró que la provincia tiene posibilidades de ampliar su matriz productiva.

En relación con la minería, recordó que Santa Cruz representa el 50% de las exportaciones de oro y plata del país. También cuestionó los ingresos que recibe la provincia por regalías y mencionó las herramientas impulsadas por su gestión para incrementar el impacto económico de la actividad.

Entre ellas, destacó la ley de compre local y la Ley 90/10, que establece condiciones para priorizar a trabajadores santacruceños.

Al referirse a las inversiones mineras, mencionó el proyecto de Newmont, con una inversión inicial de 800 millones de dólares y una ampliación de otros 60 millones para un nuevo open pit. También hizo referencia a la reactivación de un yacimiento cercano a Gobernador Gregores, que permitirá recuperar actividad minera en esa zona luego de los despidos registrados años atrás.

Al referirse a las inversiones mineras, Vidal mencionó el proyecto de Newmont, con una inversión inicial de 800 millones de dólares.

En materia hidrocarburífera, sostuvo que su gestión logró frenar el declive de la producción petrolera que se registraba desde 2015 y afirmó que actualmente se observa un crecimiento. Además, defendió la reducción de tres puntos en las regalías como una decisión destinada a incentivar nuevas inversiones.

Sobre la ganadería, reconoció que atraviesa una situación compleja y adelantó que el Gobierno trabaja en la instalación de una planta de alimentos balanceados. Para eso, mencionó los avances en la producción de granos en distintas localidades.

Puntualizó que en El Calafate se trabaja con trigo, mientras que en Perito Moreno se desarrolla la producción de arvejas y maíz. En el caso de la primera localidad, recordó que el año pasado se comenzó con 320 hectáreas y que para esta temporada se proyectan 570.

Presupuesto 2027 y necesidad de financiamiento

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue el proyecto de Presupuesto provincial 2027 y la necesidad de financiamiento que contempla. Consultado por La Opinión Austral, Vidal defendió la presentación de las cuentas públicas y sostuvo que su gestión expone la situación económica de Santa Cruz sin ocultar los compromisos pendientes.

“Quiero recalcar algo: la sinceridad de este Gobierno al momento de enviar un presupuesto a la Cámara. Acá se blanquea la realidad de la situación económica, nada que esconder”, afirmó.

En ese sentido, mencionó el déficit de la Caja de Servicios Sociales y aseguró que, al asumir, encontraron una deuda de $60.000 millones que no estaba reflejada en los balances ni en los presupuestos.

El gobernador habló de un Presupuesto transparente y puso como ejemplo una situación no informada en gobiernos anteriores sobre la CSS.

También reconoció el impacto de la caída de la coparticipación nacional y señaló que durante el último mes la provincia perdió aproximadamente $5.325 millones por ese concepto.

Respecto de las alternativas para afrontar las obligaciones financieras, explicó que el Gobierno busca retomar la posibilidad de salir al mercado de capitales y que también evalúa tomar deuda en pesos. “En lo inmediato es poder salir al mercado. Como les comentaba recién, quedamos con los bonos en la puerta. Hasta ayer estuvimos hablando con el Gobierno nacional, tenemos que tomar algo de deuda en pesos seguramente”, indicó.

Por último, anticipó que espera que la ley de financiamiento pueda tratarse en una próxima sesión extraordinaria de la Legislatura.

El mandatario defendió la estrategia financiera de su administración y sostuvo que existen mecanismos para afrontar los compromisos, entre ellos el ahorro que generará la extensión del interconectado eléctrico hacia Gobernador Gregores y Puerto San Julián.

Según explicó, esa obra permitiría un ahorro superior a los $5.000 millones, recursos que podrían destinarse al pago de la deuda contraída para financiar los trabajos.