Tapa del Diario La Opinión Austral del viernes 29 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Caso de tuberculosis en Río Gallegos: activaron protocolos sanitarios y monitorean contactos estrechos en un establecimiento educativo. El ministro de economía Ezequiel Verbes defendió en la Legislatura el proyecto de endeudamiento por USD 600 millones. La nueva gestión de la Justicia revisará más de 70 ingresos de personal el mismo día que la Corte avaló la ampliación de vocales en el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.

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El ministro de Economía defendió el proyecto de financiamiento en la Legislatura de Santa Cruz

Ezequiel Verbes afirmó que la provincia se encuentra desendeudada al presentar la iniciativa para solicitar un crédito de 600 millones de dólares. El funcionario remarcó que dicho monto representa el 25% de las regalías actuales y proyectadas, destinándose los fondos a obra pública e inversión estratégica.

Activaron protocolos sanitarios en Río Gallegos por un caso de tuberculosis

La medida preventiva se implementó en un establecimiento educativo tras la confirmación del diagnóstico. Los equipos de salud locales iniciaron el monitoreo correspondiente sobre todos los contactos estrechos de la persona afectada.

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El director técnico de la Selección Argentina oficializó la nómina de futbolistas que buscarán el cuarto título de la historia para el país. El anuncio se realizó a falta de trece días para el debut del conjunto albiceleste en la máxima cita ecuménica.

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El deportista argentino consiguió un triunfo de gran impacto internacional al derrotar a uno de los principales candidatos sobre el polvo de ladrillo de París. Con este resultado, el tenista avanza firmemente en el cuadro principal del Grand Slam francés.

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Lourdes Bicocca, representante del club Hispano Americano, fue seleccionada para el próximo torneo internacional tras sus destacados desempeños locales. La joven deportista continúa de esta manera con una marcada tradición y legado familiar en la natación.

Revisarán decenas de contrataciones de personal en el Poder Judicial santacruceño

La nueva gestión de la Justicia provincial auditará más de 70 ingresos que se hicieron efectivos en un mismo día. El procedimiento coincide con la jornada en la que el máximo tribunal avaló la ampliación de los vocales del cuerpo.

El Poder Ejecutivo fijó el calendario para las negociaciones paritarias

Las autoridades provinciales establecieron formalmente los días en que se convocarán a las mesas de diálogo con los gremios estatales. Los encuentros buscarán encauzar las discusiones salariales y laborales del sector público para los próximos meses.