Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 27 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Ley de financiamiento: el ministro Verbes irá hoy a la Cámara de Diputados *Conmoción en Caleta Olivia. Apuñalaron a un joven de 18 años con un cuchillo en la cabeza: "Nunca pensé que iba a querer matarme" *Aeropuerto Río Gallegos: se cayó el cielorraso del preembarque

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La policía busca a dos desaparecidos:

Paula Gimena Jopia, de 34 años, es de El Calafate

José Mansilla Remolcoy (73) es de Río Gallegos

Ley de financiamiento: el ministro Verbes irá hoy a la Cámara de Diputados

Conmoción en Caleta Olivia.

Lo apuñalaron con un cuchillo en la cabeza: “Nunca pensé que iba a querer matarme”

Carlos Guardo (18) salió de su casa del Bº Ceferino a jugar al básquet y fue seguido por un vecino que lo atacó con un arma blanca en una plaza a plena luz del día. “Me golpeaba constantemente y no sabía con qué”, dijo a La Opinión Austral. Recibió 22 puntos de sutura. Su familia reclamó justicia en el Juzgado Provincial de Instrucción N° 1.

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Casa Rosada, Gabinete Nacional

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