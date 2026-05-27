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La policía busca a dos desaparecidos:
Paula Gimena Jopia, de 34 años, es de El Calafate
José Mansilla Remolcoy (73) es de Río Gallegos
Ley de financiamiento: el ministro Verbes irá hoy a la Cámara de Diputados
Conmoción en Caleta Olivia.
Lo apuñalaron con un cuchillo en la cabeza: “Nunca pensé que iba a querer matarme”
Carlos Guardo (18) salió de su casa del Bº Ceferino a jugar al básquet y fue seguido por un vecino que lo atacó con un arma blanca en una plaza a plena luz del día. “Me golpeaba constantemente y no sabía con qué”, dijo a La Opinión Austral. Recibió 22 puntos de sutura. Su familia reclamó justicia en el Juzgado Provincial de Instrucción N° 1.
Ataque en la UNPA: el alumno de Comunicación Social sigue recuperándose
Las Heras: hirieron a una joven de 16 años para robarle el celular
Casa Rosada, Gabinete Nacional
La mesa política de Milei analizó los proyectos legislativos
Infraestructura. Inversión estatal
Walter Uribe: “El puerto de Deseado será multipropósito”
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Roland Garros. Cobertura especial
Facundo Díaz Acosta a La Opinión Austral: “Quiero festejar y disfrutar”
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