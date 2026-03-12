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Piden dadores de sangre para Nury Lozano, vecina que padece leucemia aguda
Legislatura. Protesta y movilización de trabajadores
La ley de Emergencia Económica vuelve al Ejecutivo y habrá diálogo con gremios
Con 3%, la inflación de la Patagonia superó el promedio nacional de 2,9%
Argentina Week 2026. New York
Empresarios de IDEA presentaron su visión sobre las oportunidades del país
- Mariana Schoua: “El desarrollo con un modelo federal vuelve al centro de la agenda”
- Horacio Marín, CEO de YPF: “Estamos construyendo el hub exportador más importante”
Paro de ADOSAC. Según el Gobierno fue baja la adhesión a la medida de fuerza: por debajo del 30%
Conmoción en Caleta Olivia. Investigan femicidio
Un detenido por ahorcar a una mujer hasta matarla
Río Gallegos. Juicio
8 años de cárcel por abusar de su hermanita de 3 años
El Chaltén. Allanamiento
Hermano de concejal, demorado con plantas de marihuana
Aventura a Ushuaia. Cobertura especial
“Haydee”, el Ford “T” viajero, pasó por Río Gallegos
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