Your browser doesn’t support HTML5 audio
¡Feliz día de la madre!
Criar sin ver: la historia de María de los Ángeles Salgado
Exclusivo de La Opinión Austral: Lázaro Báez, trasladado
El juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, Néstor Costabel, dispuso el traslado tal como lo ordenó el juez federal Claudio Vázquez, quien rechazó el habeas corpus y solicitó que fuera enviado a la cárcel de Ezeiza. El complicado estado de salud del empresario. La familia y la defensa confirmaron a La Opinión Austral que aún no recibieron información sobre el destino. Todos los detalles de un sábado marcado por el desconcierto.
Por qué le denegaron la prisión domiciliaria
Hablaron sus abogados y su pareja: ‘Para nosotros, Lázaro técnicamente está desaparecido’
- El juez federal Vázquez denegó el habeas corpus, la prisión domiciliaria y ordenó el traslado a Ezeiza. El juez de ejecución penal Costabel dispuso su traslado.
El “Zumalacarregui” celebró 45 años
En la residencia se festejó el compromiso y contención hacia los adultos mayores de Santa Cruz. Los protagonistas de una jornada colmada de música, baile y emoción que reflejó el valor del acompañamiento. Fue una verdadera fiesta; los recuerdos se mezclaron con el orgullo de ser parte de una historia colectiva.
Camino a las urnas 2025: faltan 7 días para las elecciones
Jairo Guzmán, candidato de LLA: ‘Hay que dejar atrás el modelo que empobreció a Santa Cruz’
Paso a paso: la “caliente” semana que se vivió en el Tribunal Superior de Justicia
Conmoción en Comodoro: ¿Dónde están Pedro y Juana? La pareja de jubilados está desaparecida hace una semana.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario