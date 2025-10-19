Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del domingo 19 de octubre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Exclusivo de La Opinión Austral: Lázaro Báez, trasladado *Por qué le denegaron la prisión domiciliaria * ¡Feliz día de la madre! Criar sin ver: la historia de María de los Ángeles Salgado

El juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 4, Néstor Costabel, dispuso el traslado tal como lo ordenó el juez federal Claudio Vázquez, quien rechazó el habeas corpus y solicitó que fuera enviado a la cárcel de Ezeiza. El complicado estado de salud del empresario. La familia y la defensa confirmaron a La Opinión Austral que aún no recibieron información sobre el destino. Todos los detalles de un sábado marcado por el desconcierto.

Hablaron sus abogados y su pareja: ‘Para nosotros, Lázaro técnicamente está desaparecido’

El juez federal Vázquez denegó el habeas corpus, la prisión domiciliaria y ordenó el traslado a Ezeiza. El juez de ejecución penal Costabel dispuso su traslado.

El “Zumalacarregui” celebró 45 años

En la residencia se festejó el compromiso y contención hacia los adultos mayores de Santa Cruz. Los protagonistas de una jornada colmada de música, baile y emoción que reflejó el valor del acompañamiento. Fue una verdadera fiesta; los recuerdos se mezclaron con el orgullo de ser parte de una historia colectiva.

Camino a las urnas 2025: faltan 7 días para las elecciones

Jairo Guzmán, candidato de LLA: ‘Hay que dejar atrás el modelo que empobreció a Santa Cruz’

Paso a paso: la “caliente” semana que se vivió en el Tribunal Superior de Justicia

Conmoción en Comodoro: ¿Dónde están Pedro y Juana? La pareja de jubilados está desaparecida hace una semana.