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Guerreras Rosa del Viento proyecta la sexta regata
El grupo de sobrevivientes del cáncer de mama no para con sus actividades
Causa “Alianza Austral”: la Fiscalía apeló los once sobreseimientos
El Ministerio Público Fiscal cuestionó la resolución del juez federal y sostuvo que existe una estructura organizada detrás de las maniobras investigadas. La causa involucra —en total— a 21 imputados y expone un circuito ilegal que operaba entre Santa Cruz y Chile.
Recordaron a los 323 héroes del Crucero General Belgrano
En Río Gallegos se conmemoró el 44° aniversario del hundimiento con una emotiva caminata.
Represas del Río Santa Cruz: qué es lo que falta para que se retomen las obras
“El boom minero llegó: ahora vienen el empleo, los gobernadores y la batalla judicial”
Por Sabrina Pont
Análisis. “Milei tiene fe en que haya un rebote económico”
Por Florencia Golender
Día Mundial de la Libertad de Prensa: ADEPA llama a reafirmar el respeto al trabajo periodístico
Feria del Libro en Buenos Aires: los escritores seleccionados celebraron el Día de Santa Cruz
Hugo García, Marcelo Hernández, Graciela Ciselli y Van Checura presentaron sus obras ante un buen marco de público
Se incendió una casa histórica que funciona para alojar detenidos
La casa de pre-egreso “Keoken”, que utiliza la Unidad Penitenciaria 15, fue evacuada justo a tiempo y no se registraron heridos
Un atleta de la Cuenca Carbonífera es doble campeón internacional
Se trata de Patricio Cappella, quien obtuvo la medalla de oro en 300 metros pista y en 10 kilómetros en ruta
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