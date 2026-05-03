Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del domingo 3 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Causa "Alianza Austral": la Fiscalía apeló los once sobreseimientos *Recordaron a los 323 héroes del Crucero General Belgrano *Represas del Río Santa Cruz: qué es lo que falta para que se retomen las obras

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Causa “Alianza Austral”: la Fiscalía apeló los once sobreseimientos

El Ministerio Público Fiscal cuestionó la resolución del juez federal y sostuvo que existe una estructura organizada detrás de las maniobras investigadas. La causa involucra —en total— a 21 imputados y expone un circuito ilegal que operaba entre Santa Cruz y Chile.

Recordaron a los 323 héroes del Crucero General Belgrano

En Río Gallegos se conmemoró el 44° aniversario del hundimiento con una emotiva caminata.

Represas del Río Santa Cruz: qué es lo que falta para que se retomen las obras

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