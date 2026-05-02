Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del sábado 2 de mayo de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Radio Provincia celebró sus 65 años de historia conectando a los santacruceños. Con amplia participación de trabajadores, el Sindicato del Petróleo inauguró su sede propia en Río Gallegos. Un joven en moto fue envestido por un conductor alcoholizado en Río Gallegos: "voló 5 metros, está vivo de milagro".

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Un joven sobrevivió tras ser atropellado por un conductor alcoholizado en el barrio Belgrano

La madre de la víctima, un joven de 28 años, calificó como un milagro que su hijo esté con vida luego de ser impactado por un automóvil. El siniestro reactivó el pedido de concientización social sobre el peligro de manejar bajo los efectos del alcohol en Río Gallegos.

Claudio Vidal reivindicó el rol de los trabajadores en el desarrollo de Santa Cruz

El mandatario provincial resaltó el esfuerzo cotidiano de quienes impulsan la economía y el bienestar de la región. Sus declaraciones se dieron en el contexto de la conmemoración de la jornada internacional del trabajo.

Investigan a una mujer por estafas millonarias en la capital santacruceña

La policía local procedió a la demora de una vecina vinculada a una serie de fraudes que involucran importantes sumas de dinero. La justicia busca determinar el alcance de las maniobras y si existieron otros implicados en las estafas.

El Sindicato de Petroleros Privados inauguró su flamante sede en Río Gallegos

Rafael Güenchenen encabezó el acto de apertura del nuevo edificio propio tras seis décadas de espera institucional en la ciudad. Las instalaciones servirán como base operativa para el sector de hidrocarburos y energías renovables de la zona.

Radio Provincia LU14 festejó su 65 aniversario con obras de infraestructura

La histórica emisora pública de Santa Cruz presentó la remodelación total de su estudio mayor durante los festejos oficiales. Autoridades provinciales y trabajadores destacaron la vigencia del medio en su función de comunicar a toda la provincia.

Homenaje a la Fuerza Aérea en el 44 aniversario de su bautismo de fuego

Un desfile cívico militar se llevó a cabo en la costanera de Río Gallegos para honrar la memoria de los caídos en 1982. La ceremonia contó con la presencia de veteranos de guerra y autoridades de las distintas fuerzas armadas.

Novedades judiciales en el Caso Emma tras la resolución de la Corte

El máximo tribunal decidió remitir el expediente de la causa a la Cámara de Apelaciones, lo que genera una nueva demora en el tratamiento judicial. La familia de la menor aguarda por avances definitivos en el proceso legal vigente.