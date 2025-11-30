Your browser doesn’t support HTML5 audio
Río Gallegos: Violento ataque en patota a un joven en barrio Fátima
En El Calafate: Vidal presentó el primer proyecto agroproductivo público-privado
El gobernador Claudio Vidal participó de una recorrida junto al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, productores, funcionarios provinciales y jóvenes de la región.
El gobernador participa hoy -a las 14:30- de la inauguración de la Feria de la Rural de Lago Argentino
“Santa Cruz vuelve a sembrar: cuando hay voluntad, somos imparables”, dijo Gustavo Sivori
Cobertura especial: 50° aniversario de la Sociedad Rural Lago Argentino:
– Nicolás Pino: “La Patagonia es un lugar muy particular; hay todo por hacer”
– Carlos Castagnani: “El productor apuesta al futuro, en momentos buenos y en momentos malos”
– César Guatti: “Estamos hablando para acceder al mercado norteamericano”
Corte de luz en Río Gallegos: Será a partir de las 06:00 hasta las 12:00 horas
Exclusivo: Los hermanos Luis y José Maillo rompieron el silencio
Enviaron una carta a La Opinión Austral. Después de ocho años, ambos condenados por el crimen de Vicente Maillo se desligaron de la muerte del comerciante y responsabilizaron a su madre, Susana Reina.
“El hecho que cometió nuestra madre resulta muy difícil de comprender, ninguno de nosotros lo compartimos.”
“Lamentablemente la presión social y la idea que se implantó desde un primer momento hizo fuerza para que a mí y a mi hermano nos colgaran en una plaza.”
De puño y letra: “Pelearemos por nuestra inocencia hasta el último de nuestros suspiros”
En Estados Unidos: Obra de Patricia Viel se exhibirá en la Semana del Arte
Bancruz y Camioneros juegan por la segunda fase del Regional
Con esta edición Santa Cruz Produce:
- “Las Retenciones en Disputa: La Plata y el Litio Renuevan su Reclamo”
- “Trabajador Rural en Transición: Hacia una Reconversión en la Era Tecnológica”. Por Juan Martínez Dodda
