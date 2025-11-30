Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del domingo 30 de noviembre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Río Gallegos: Violento ataque en patota a un joven en barrio Fátima *En El Calafate: Vidal presentó el primer proyecto agroproductivo público-privado *Exclusivo de La Opinión Austral: Los hermanos Luis y José Maillo rompieron el silencio

Río Gallegos: Violento ataque en patota a un joven en barrio Fátima

En El Calafate: Vidal presentó el primer proyecto agroproductivo público-privado

El gobernador Claudio Vidal participó de una recorrida junto al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, productores, funcionarios provinciales y jóvenes de la región.

El gobernador participa hoy -a las 14:30- de la inauguración de la Feria de la Rural de Lago Argentino

“Santa Cruz vuelve a sembrar: cuando hay voluntad, somos imparables”, dijo Gustavo Sivori

Cobertura especial: 50° aniversario de la Sociedad Rural Lago Argentino:

– Nicolás Pino: “La Patagonia es un lugar muy particular; hay todo por hacer”

– Carlos Castagnani: “El productor apuesta al futuro, en momentos buenos y en momentos malos”

– César Guatti: “Estamos hablando para acceder al mercado norteamericano”

Corte de luz en Río Gallegos: Será a partir de las 06:00 hasta las 12:00 horas

Exclusivo: Los hermanos Luis y José Maillo rompieron el silencio

Enviaron una carta a La Opinión Austral. Después de ocho años, ambos condenados por el crimen de Vicente Maillo se desligaron de la muerte del comerciante y responsabilizaron a su madre, Susana Reina.

“El hecho que cometió nuestra madre resulta muy difícil de comprender, ninguno de nosotros lo compartimos.”

“Lamentablemente la presión social y la idea que se implantó desde un primer momento hizo fuerza para que a mí y a mi hermano nos colgaran en una plaza.”

De puño y letra: “Pelearemos por nuestra inocencia hasta el último de nuestros suspiros”

En Estados Unidos: Obra de Patricia Viel se exhibirá en la Semana del Arte

Bancruz y Camioneros juegan por la segunda fase del Regional

Con esta edición Santa Cruz Produce:

“Las Retenciones en Disputa: La Plata y el Litio Renuevan su Reclamo”

“Trabajador Rural en Transición: Hacia una Reconversión en la Era Tecnológica”. Por Juan Martínez Dodda