Koluel Kaike: SADE Santa Cruz donó 80 libros de autores locales
La Sociedad Argentina de Escritores entregó ejemplares santacruceños para fortalecer la biblioteca de la localidad.
Río Gallegos: SPSE anunció un corte de luz este domingo por seis horas
La empresa comunicó la interrupción programada para realizar trabajos esenciales en la red.
Reyes y Bullrich analizaron la situación actual de Santa Cruz
La diputada Roxana Reyes se reunió con la senadora electa Patricia Bullrich y destacaron la necesidad de “más libertad” en la provincia.
Santiago Hardie evaluó el mapa climático de la Patagonia
El titular de la Agencia Federal de Emergencias advirtió un panorama complejo para la región.
Piedra Buena: “Pepe” Bodlovic denunció un acto de discriminación
El diputado cuestionó lo sucedido durante el aniversario del Grupo de Artillería 11 y habló de “falta de respeto”.
Río Gallegos: un incendio arrasó una vivienda en el barrio Gregores
Vecinos solicitaron donaciones urgentes para asistir a la familia afectada.
Tarifas de luz y gas: claves del nuevo esquema de subsidios
Nación presentó un modelo focalizado y anticipó debate público. ¿Cómo seguirá el régimen de Zona Fría en la Patagonia?
ADOSAC advirtió que peligra el inicio del ciclo lectivo 2026
El gremio señaló que el escenario actual compromete la vuelta a las aulas en Santa Cruz.
Orgullo santacruceño: Davidson y Lezama ganaron el Open de Buenos Aires
La dupla que integra el riogalleguense Ian Davidson se consagró campeona del certamen de tenis adaptado.
Diputados extendió el período ordinario de sesiones hasta el 20 de diciembre
La Legislatura aprobó el nuevo cronograma para avanzar con el tratamiento del presupuesto.
Día Mundial del VIH/SIDA: el testeo temprano salva vidas
El Hospital Regional Río Gallegos anunció jornadas de concientización y prevención.
