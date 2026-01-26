Por La Opinión Austral

Falleció Modesto Cárdenas: héroe de Malvinas, peón en Santa Cruz, sentida despedida de la vicepresidenta Villarruel

Comarca andina en alerta. Santa Cruz solidaria

Claudio Vidal ayuda a Ignacio Torres en el combate del fuego

Desde Chile y Capital Federal también llegan brigadistas a Chubut

Torneo Regional Federal Amateur

Dramático final. Ganó 2 a 0 (dio vuelta el 3 a 1) y definió 6 a 5 en los penales: ¡Boxing finalista!

Mar Argentino: Las exportaciones pesqueras en 2025 fueron de USD 2.066 millones

Por Jorge Cicuttin. Panorama político: Realpolitik: muerto Maquiavelo, que viva Trump

Alarma en Tierra del Fuego: Un avión de Defensa de Estados Unidos aterrizó en Ushuaia