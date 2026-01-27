Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del martes 27 de enero de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina La edición de hoy pone el foco en economía doméstica, la emergencia por incendios en la cordillera, búsquedas que mantienen en vilo a la provincia y definiciones políticas clave a nivel nacional.

Morosos y tarjetas de crédito

Desde febrero, determinadas deudas dejarán de tener validez, una medida que impacta de lleno en usuarios de tarjetas y en el sistema financiero.

Cordillera en alerta

Chubut: todos juntos contra el fuego. Los incendios siguen activos en Cholila, Puerto Patriada, Villa Lago Rivadavia y el Parque Nacional Los Alerces. Las ráfagas de viento y la escasa visibilidad complican el uso de medios aéreos. El gobernador Ignacio “Nacho” Torres destacó el trabajo conjunto con Santa Cruz, Córdoba, San Juan, San Luis, Río Negro y Chile.

Más de 500 brigadistas de distintas provincias combaten las llamas, que en zonas de montaña alcanzaron alturas cercanas a los 200 metros.

Sigue el misterio por Gabriel Mileca

El operativo de búsqueda se extendió a Puerto Santa Cruz, Piedra Buena y la zona costera, con acciones preventivas e informativas en campings y sectores turísticos.

Fondos nacionales

Las transferencias de Nación a Santa Cruz en 2025 registraron un incremento real del 0,6%, según datos oficiales.

Pico Truncado

La Municipalidad aseguró que “Vaquita” no fue abusada y que no hay pruebas contundentes de abuso, tras la evaluación veterinaria.

Confianza en el Gobierno

Según la Universidad Di Tella, el índice de confianza en el gobierno de Javier Milei cayó 2,8% en enero y acumula una baja del 8% interanual.

Congreso de la Nación

El Gobierno sumó a las sesiones extraordinarias el proyecto para la baja de la edad de imputabilidad, que sería desde los 14 años. La iniciativa fue confirmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y ya había sido anticipada por el ministro Mariano Cúneo Libarona.

Buenas noticias desde Buenos Aires

Aitana Cataleya y Venecia Julieta, dos de las trigemelas idénticas de Santa Cruz, recibirán el alta médica este martes. Alma, la más pequeña, continuará internada hasta alcanzar el peso necesario.