Tragedia en la costa atlántica: un “mini tsunami” dejó un muerto y 36 heridos
Horacio Marín sobre las áreas maduras cedidas en Santa Cruz: “YPF perdía plata todos los años”
El sector ganadero busca levantar la producción
El presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, Enrique Jamieson, señaló a La Opinión Austral las diferentes dificultades que plantearon en el encuentro con el gobernador Claudio Vidal. Sequía, inseguridad, caminos, guanaco y puma son los temas que le preocupan al campo santacruceño.
Sin rastros: este lunes se amplió la búsqueda de Gabriel Mileca, vecino que se escapó del centro de salud mental
El Tribunal Superior de Justicia aumentó el sueldo para jueces, magistrados y funcionarios de Santa Cruz
Partido UNIR: piden información concreta sobre la comisión de la Ley Electoral provincial
Chubut: unas 650 personas y 8 medios aéreos combaten el incendio forestal
Habló la acusada de iniciar el fuego: desmintió al fiscal Carlos Díaz Mayer y al Gobierno de Chubut
