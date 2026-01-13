Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del martes 13 de enero de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Sin rastros: se amplió la búsqueda de Gabriel Mileca, vecino que se escapó del centro de salud mental *Horacio Marín sobre las áreas maduras cedidas en Santa Cruz: "YPF perdía plata todos los años" *El sector ganadero busca levantar la producción *Tragedia en la costa atlántica: un "mini tsunami" dejó un muerto y 36 heridos

Tragedia en la costa atlántica: un “mini tsunami” dejó un muerto y 36 heridos

Horacio Marín sobre las áreas maduras cedidas en Santa Cruz: “YPF perdía plata todos los años”

El sector ganadero busca levantar la producción

El presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, Enrique Jamieson, señaló a La Opinión Austral las diferentes dificultades que plantearon en el encuentro con el gobernador Claudio Vidal. Sequía, inseguridad, caminos, guanaco y puma son los temas que le preocupan al campo santacruceño.

Sin rastros: este lunes se amplió la búsqueda de Gabriel Mileca, vecino que se escapó del centro de salud mental

El Tribunal Superior de Justicia aumentó el sueldo para jueces, magistrados y funcionarios de Santa Cruz

Partido UNIR: piden información concreta sobre la comisión de la Ley Electoral provincial

Chubut: unas 650 personas y 8 medios aéreos combaten el incendio forestal

Habló la acusada de iniciar el fuego: desmintió al fiscal Carlos Díaz Mayer y al Gobierno de Chubut