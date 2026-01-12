Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con la firma de los vocales Reneé Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña y Fernando Basanta, el Tribunal Superior de Justicia dispuso un incremento salarial para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial santacruceño para buena parte de 2026.

El mismo se aplicará desde enero a octubre en dos etapas. La primera hasta Julio de este 2026, a través de un aumento mensual del 4% aplicado a la escala salarial básica al mes de diciembre de 2025. Asimismo, del mes de agosto a octubre el aumento mensual será del 3% aplicado a la escala salarial básica al mes de julio de 2026.

Así son los sueldos básicos de los vocales del Tribunal Superior de Justicia, sin otros componentes.

Según el anexo que acompaña la resolución, los vocales, máximas autoridades del Poder Judicial, el primer mes de 2026 percibirán un básico de 1.574.940 pesos y al finalizar el escalonamiento en octubre de este año percibirán 2.177.588 pesos, lo que representa un 38,2 de incremento sin contar el impacto real en el bolsillo según otros ítems.

Alcance

Según establece el instrumento legal, al que tuvo acceso La Opinión Austral, el ajuste aplica a todos los Magistrados y Funcionarios citados en los Artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Ley N.º 1), y a los cargos Oficiales creados por normativa del TSJ.

Todos los vocales firmaron el aumento a excepción de Daniel Mariani.

En tanto, la Administración General del Poder Judicial debe informar trimestralmente a los organismos pertinentes (Ministerio de Economía, Hacienda e Infraestructura, Tribunal de Cuentas y Caja de Previsión Social) sobre las escalas salariales mensuales correspondientes.

Según argumentaron los cuatro vocales, esta medida se basa en las facultades propias del Alto Tribunal y en la necesidad de equiparación salarial con otros regímenes en el país.

Cabe recordar que en la víspera de navidad, la Cámara de Diputados sancionó dentro de la Ley de presupuesto que el Estado provincial pague el 50% del sueldo a los cuatro nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia José Antonio González Nora, Sergio Acevedo, Juan Lucio De la Vega y Gabriel Contreras, que no pudieron tomar el cargo porque el mismo TSJ declaró inconstitucional la ley que amplió la cantidad de cinco a nueve vocales.

El Gobierno de Claudio Vidal cuestionó el “aumento de sueldos automáticos” en el Poder Judicial de Santa Cruz

La ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, sostuvo que los cuatro vocales que firmaron el incremento salarial son selectivos a la hora de hablar de “crisis” de recursos en el Tribunal Superior de Justicia: “Cuando se trata de ampliar la estructura para mejorar el servicio de justicia, se invoca la falta de recursos”, dijo en referencia al rechazo a la incorporación de los nuevos jueces y señaló que la pauta “supera las proyecciones inflacionarias” para el 2026.

La firma de los cuatro vocales otorgando el aumento.