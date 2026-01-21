Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del miércoles 21 de enero de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina anta Cruz adjudicará obras portuarias por $17 mil millones con fondos de UNIRSE. La atleta olímpica Florencia Borelli participará de la 60° Corrida Diario Crónica por primera vez. Río Gallegos: violento accidente. Una camioneta perdió el control, derribó un poste, un nicho de gas y terminó dentro de una vivienda. La Fundación Favaloro incorporó un nuevo resonador magnético de alta precisión.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Puerto Deseado

La sequía pone en riesgo la producción ganadera. El presidente de la Sociedad Rural local, Néstor Jolly, advirtió sobre el impacto en el sector y la preocupación creciente entre los productores.

Economía nacional

El superávit comercial alcanzó los USD 11.286 millones, impulsado por exportaciones y una mejora en el balance externo.

Infraestructura y desarrollo

Santa Cruz adjudicará obras portuarias por $17 mil millones con fondos de UNIRSE. La ministra de Producción, Nadia Ricci, explicó que la inversión permitirá recuperar sitios operativos en Puerto Deseado y Caleta Olivia, resolver conflictos pesqueros y mejorar la logística para potenciar las exportaciones.

60° Corrida Diario Crónica

La atleta olímpica Florencia Borelli llegará a Comodoro Rivadavia en lo que será su primera participación, generando gran expectativa en el ambiente deportivo.

Río Gallegos: violento accidente

Una camioneta perdió el control, derribó un poste, un nicho de gas y terminó dentro de una vivienda que estaba deshabitada. Viajaban tres adolescentes y el hecho generó alarma en la zona.

Salud y tecnología

La Fundación Favaloro incorporó un nuevo resonador magnético de alta precisión, ampliando el acceso a estudios de alta complejidad. La presentación fue en Santiago del Estero.

Caso Gabriel Mileca

Se cumplieron 11 días de búsqueda del hombre que se escapó de un centro de salud mental en Río Gallegos. Los rastrillajes se intensificaron en la costanera y la zona de la casa de pescadores, pero continúan sin resultados. Su paradero es desconocido desde el 10 de enero.

Chubut

El gobernador Ignacio Torres impulsa la responsabilidad fiscal junto a intendentes, con el objetivo de articular un desarrollo armónico y coordinado de las políticas fiscales.

Toda la información, como siempre, en La Opinión Austral.