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El operativo internacional que involucró a Río Gallegos finalizó con ocho detenidos por tenencia de material de abuso sexual infantil
La Policía de Santa Cruz llevó adelante el operativo internacional denominado “Aliados de la Infancia” tras detectar casos vinculados a grooming y extorsión en redes sociales. Entre los implicados se encuentra la directora de un CIC en Río Gallegos, quien fue apartada de su cargo de manera inmediata por el Gobierno provincial.
Fuertes críticas de Jairo Guzmán por el estado de las obras públicas
El dirigente denunció que la provincia de Santa Cruz sufrió un proceso de saqueo que derivó en la paralización total de proyectos de infraestructura esenciales. La acusación pone el foco en la herencia recibida y la falta de finalización de obras estratégicas en diversas localidades.
Inauguran un nuevo centro de tomografía en el Hospital de Río Turbio
El Gobierno de Santa Cruz habilitó formalmente la nueva sala de diagnóstico por imágenes para fortalecer la atención sanitaria en la región sur. Esta inversión permite que los pacientes de la zona no dependan exclusivamente de traslados a la capital para estudios de alta complejidad.
El Ejecutivo nacional evalúa la participación presidencial en maniobras navales
Javier Milei analiza su presencia en el portaaviones nuclear estadounidense Nimitz durante los ejercicios militares que se desarrollan en el Mar Argentino. La actividad se enmarca en la agenda de defensa y el fortalecimiento de los vínculos estratégicos con las fuerzas de Estados Unidos.
Reconocimiento oficial a una estudiante de Río Gallegos por su desempeño académico
El gobernador Claudio Vidal recibió a Yanina Guzmán, una joven destacada por haber obtenido un promedio de diez en sus estudios iniciales. La alumna, que actualmente se encuentra cursando la carrera de Odontología, fue distinguida como un ejemplo de esfuerzo para la juventud santacruceña.
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