Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del martes 28 de abril de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Gremio docente ADOSAC ratificó una medida de fuerza por 72 horas. La madre de un condenado por el Caso Alfonso en Puerto Deseado intentó pasarle droga y la atraparon. El merendero Sonrisas del Sur de Río Gallegos inició una campaña solidaria de abrigo.

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Una madre fue sentenciada por intentar ingresar droga a la Alcaidía de Puerto Deseado

La mujer confesó haber ocultado sustancias prohibidas en productos de higiene destinados a su hijo, Pablo Vito, quien cumple una condena de 16 años. Por este hecho ocurrido en la provincia de Santa Cruz, la justicia le impuso una pena de seis meses de prisión.

Falleció una mujer tras protagonizar un vuelco en la zona de Turbio Viejo

El siniestro vial se produjo el pasado domingo en la ruta que une Turbio Viejo con Rospentek bajo circunstancias que se encuentran en investigación. Tras ser hospitalizada de urgencia debido a la gravedad de sus heridas, la víctima perdió la vida durante la jornada del lunes.

Buques argentinos se integran a la flota del portaaviones nuclear USS Nimitz

El destructor ARA La Argentina y la corbeta ARA Rosales partieron desde Puerto Belgrano para sumarse a los ejercicios navales Southern Seas 2026. Las embarcaciones operarán en aguas del litoral marítimo de Santa Cruz como parte de una cooperación estratégica internacional.

Gremio docente ADOSAC ratificó una medida de fuerza por 72 horas

La determinación del sindicato surge ante la falta de respuestas gubernamentales sobre la fecha oficial para el inicio de la negociación salarial. El cese de actividades afectará el normal desarrollo de las clases en toda la provincia durante tres días consecutivos.

Legisladores de Santa Cruz analizan políticas de salud mental y empleo

En el marco de las jornadas Legislaturas Conectadas, concejales de Río Gallegos y otras localidades debatieron sobre el abordaje conjunto de estas problemáticas sociales. La concejala Daniela D’Amico subrayó la relevancia de la participación de ediles provenientes de 17 provincias argentinas.