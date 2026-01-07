Your browser doesn’t support HTML5 audio
Regional Amateur: Boxing y Camioneros, un cruce con historia
Incendios en Santa Cruz y Chubut: Cómo siguen los operativos
Parque Nacional Los Glaciares: Claudio Vidal supervisó tareas
El gobernador Claudio Vidal supervisó tareas de coordinación en el Parque Nacional Los Glaciares. Destacó el trabajo de los brigadistas y adelantó que este miércoles se reforzará el despliegue en el terreno.
El fuego en cerro Huemul no fue por causas naturales, sino por actividad humana
Torres: “Los que prendieron fuego van a terminar presos”
Así lo advirtió el gobernador chubutense Ignacio Torres al encabezar una conferencia de prensa. Subrayó una labor “sin grieta” entre las brigadas nacionales y provinciales. La investigación confirmó intencionalidad.
190 días de clases: se definió el calendario para el ciclo lectivo 2026
Alerta: casos de influenza A en Santa Cruz y crecen en todo el país
Bº Madres a la Lucha: Manitos Verdes entregó juguetes por el Día de Reyes
Caída de Maduro. Qué pasa en Venezuela
Mario Alejandro Scolz: “Trump plantea un rompimiento al orden establecido”
El equipo de Crónica en la frontera más caliente
Barrio Evita. Río Gallegos: discusión terminó con un herido de arma de fuego
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario