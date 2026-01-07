Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del miércoles 7 de enero de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina *Barrio Evita. Río Gallegos: discusión terminó con un herido de arma de fuego *Incendios en Santa Cruz y Chubut: Cómo siguen los operativos *190 días de clases: se definió el calendario para el ciclo lectivo 2026 *Alerta: casos de influenza A en Santa Cruz y crecen en todo el país *Bº Madres a la Lucha: Manitos Verdes entregó juguetes por el Día de Reyes

Por La Opinión Austral

Regional Amateur: Boxing y Camioneros, un cruce con historia

Incendios en Santa Cruz y Chubut: Cómo siguen los operativos

Parque Nacional Los Glaciares: Claudio Vidal supervisó tareas

El gobernador Claudio Vidal supervisó tareas de coordinación en el Parque Nacional Los Glaciares. Destacó el trabajo de los brigadistas y adelantó que este miércoles se reforzará el despliegue en el terreno.

El fuego en cerro Huemul no fue por causas naturales, sino por actividad humana

Torres: “Los que prendieron fuego van a terminar presos”

Así lo advirtió el gobernador chubutense Ignacio Torres al encabezar una conferencia de prensa. Subrayó una labor “sin grieta” entre las brigadas nacionales y provinciales. La investigación confirmó intencionalidad.

190 días de clases: se definió el calendario para el ciclo lectivo 2026

Alerta: casos de influenza A en Santa Cruz y crecen en todo el país

Bº Madres a la Lucha: Manitos Verdes entregó juguetes por el Día de Reyes

Caída de Maduro. Qué pasa en Venezuela

Mario Alejandro Scolz: “Trump plantea un rompimiento al orden establecido”

El equipo de Crónica en la frontera más caliente

Barrio Evita. Río Gallegos: discusión terminó con un herido de arma de fuego