Una joven de 19 años y su hijo de un año y medio fueron rescatados días atrás de una vivienda que se encuentra ubicada en la calle Yrigoyen del barrio 1ro de Mayo de la localidad de Las Heras. La mujer y el bebé eran retenidos por un hombre de 22 años -padre del nene y pareja de ella- hace dos años, según declaró la sobreviviente. La Opinión Zona Norte tuvo acceso a datos alarmantes sobre la situación que causó conmoción en los vecinos y vecinas.

Por el caso, un hombre de apellido Licanqueo, se encuentra detenido en una dependencia policial y es investigado por los hechos de “privación ilegitima de la libertad agravada, lesiones y amenazas“. Ya fue indagado y en el plazo de 10 días hábiles se resolverá su situación procesal. La investigación se encuentra a cargo del juez Eduardo Quelín del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1.

Comisaría Primera de la ciudad de Las Heras.

Fuentes judiciales que hablaron con este medio, señalaron que el caso está en etapa de investigación y manifestaron que “todos los indicios indican que estaba secuestrada” junto a su hijo. La Justicia está trabajando para determinar desde qué fecha estaban encerrados en ese domicilio, con la posibilidad de que el bebé haya nacido en cautiverio y sin asistencia médica. Lo que se puede dar a conocer es que “la mujer estaba en muy mal estado cuando la sacaron de la vivienda en la que estaba y se encuentra desnutrida“.

Por otro lado, La Opinión Zona Norte dialogó con una fuente policial, quien dio a conocer más detalles acerca de la situación. “La mujer estaba como retenida, no tenía comunicación con la familia”, comenzó diciendo la fuente y aclaró que no era un secuestro, por lo que se descarta que el nene haya nacido en cautiverio. Asimismo, agregó que el hombre “le prohibía a ella que hable con sus allegados”, hasta que la joven pudo hablar con la madre y plantearle lo que sucedía.

La vivienda se encuentra en la calle Yrigoyen. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN ZONA NORTE

Asimismo, la fuente le dio a conocer a este medio que el jueves a horas de la tarde, la joven fue hasta la casa del horror acompañada por efectivos de la Policía de Santa Cruz y de personal de la Oficina de Niñez. “Hoy (el jueves) se recibió el oficio para poder ingresar la casa, la chica sacó todas sus pertenencias, como prendas de ropa y algunos muebles, y las de su nene, porque ella está con la familia y el hombre está detenido”, agregó.

Finalmente, la fuente consultada confío que el joven de 22 no tiene antecedentes penales, que no hay denunciar previas por violencia y es la intervención del 25 de enero en el domicilio fue la primera. “Lo que se corroboró es que así como no la dejaba trabajar a ella, el tampoco tenía empleo y sobrevivían a través de una especie de pensión que le daba la madre”, señaló la fuente a La Opinión Zona Norte. ¿La madre del detenido estaba al tanto de lo que hacía su hijo?