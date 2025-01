Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La comunidad de la ciudad de Las Heras no sale de su asombro luego de que trascendiera la noticia del rescate de una joven de 19 años y su bebé de un año y medio que estuvieron retenidos en una casa al menos por dos años. Solo tenían oportunidad de salir para ir a un negocio de la zona y asistir a turnos médicos en el Hospital Distrital, sin tener contacto con familiares y amistades. La sobreviviente padece desnutrición y temporalmente se encuentra viviendo con una hermana mayor, junto al pequeño.

Personal de la Policía de Santa Cruz detuvo a un hombre de apellido Licanqueo de 22 años, pareja de la mujer y padre del menor, acusado de retenerlos en la vivienda que compartían al 1545 de la calle Yrigoyen del barrio 1ro de Mayo. El juez Eduardo Quelín del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N° 1, que se encuentra a cargo de la causa, lo indagó el lunes pasado y lo investiga por los delitos de “privación ilegitima de la libertad agravada, lesiones y amenazas“.

El rescate de la joven ocurrió el sábado 25 de enero a las 18:30 horas, cuando la madre de ella se enteró que la joven estaba en riesgo, a través de la hermana de él, y fue a denunciar en la Comisaría Primera. Los uniformados acompañaron a la denunciante hasta la vivienda y lograron poner a salvo a la joven y el bebé. La mujer se encontraba en un estado deplorable e insalubre y en el centro de salud le certificaron lesiones leves.

La vivienda del horror. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN ZONA NORTE.

La Opinión Austral, que tuvo la exclusiva del hecho, dialogó con fuentes judiciales que señalaron “todos los indicios indican que estaba secuestrada” junto a su hijo. La Justicia está trabajando para determinar desde qué fecha estaban encerrados en ese domicilio, con la posibilidad de que el bebé haya nacido en cautiverio y sin asistencia médica. “Lo que se puede dar a conocer es que la mujer estaba en muy mal estado cuando la sacaron de la vivienda en la que estaba y se encuentra desnutrida“.

Asimismo, este medio habló con fuentes policiales, quienes manifestaron que “La mujer estaba como retenida, no tenía comunicación con la familia”, comenzó diciendo la fuente y aclaró que no era un secuestro, por lo que se descarta que el nene haya nacido en cautiverio. Asimismo, agregó que el hombre “le prohibía a ella que hable con sus allegados”. El jueves, la sobreviviente volvió a la vivienda acompañada por efectivos y retiró sus pertenencias y las de su hijo.

La fuente consultada confío que el joven de 22 no tiene antecedentes penales, que no hay denuncias previas por violencia y que la intervención del 25 de enero en el domicilio fue la primera. “Lo que se corroboró es que así como no la dejaba trabajar a ella, el tampoco tenía empleo y sobrevivían a través de una especie de pensión que le daba la madre”, señaló la fuente a La Opinión Austral. ¿La madre del detenido estaba al tanto de lo que hacía su hijo?

Comisaría Primera de la ciudad de Las Heras.

Habló la mamá de la joven

Sandra Gabriela Olivera (46) dialogó con La Opinión Austral sobre la situación. “Nosotros no estábamos enterados de nada y no sabíamos que ella había tenido un hijo, mi familia no se podía acercar a mi hija y cuando mis nietos la iban a ver era por la ventana y cuando él no se encontraba en la casa; no pude estar para el embarazo de mi hija, no la pude cuidar, ni darle las mañas, no pude tener en brazos a mi nieto cuando nació”, comentó la mujer, lamentando que el nene no está acostumbrado a ver personas, ya que solo veía al papá y la mamá.

La joven conoció a su agresor cuando tenía 16 años, se enamoró, se juntó, dejó la escuela y comenzó a alejarse de la familia. “Con el tiempo ella me decía que quería estar con él, después empezaron los problemas; él no quería que yo vaya, que no la vea a ella y no la dejaba que nos vea, no teníamos contacto ni siquiera por el celular; para él, ella solamente tenía que convivir con él y los padres de él, nadie más”, contó a este medio. Y agregó que el agresor “está loco, mal de la cabeza”.

Además, dio a conocer que varias veces le escribió al hombre para que le permita ver a su hija. “Las veces que iba a su casa, no me atendía nadie y me siento tonta por no darme cuenta de que mi hija estaba mal; hoy en día doy gracias de tenerlos acá con nosotros, se la pasan todo el día fuera de casa, salen a caminar, van al parque, ahora tienen libertad“, contó, dando cuenta de que el primer día que estuvieron con el nene “se alteró” al ver a tantas personas juntas, sin si quiera haber tenido la oportunidad de conocer a otros bebés.

“Tengo bronca por lo que pasó, pero estoy feliz de tener a mi hija y nieto conmigo”.

Sandra Gabriela Olivera, madre de la sobreviviente. FOTO: JORGE BILBAO/LA OPINIÓN ZONA NORTE.

“Siempre estuve, mi hija me dijo que me aleje, que ella ya tenía su propia familia”.

Sobre la violencia verbal, física, psicológica y económica que sufría la joven, Sandra comentó: “tenía el control de ella, la maltrataba y después le pedía perdón; ella lo debe querer al pibe, por más maltrato que le haya dado, pero yo creo que va a salir de eso; la trataba de inútil, le decía que nadie la quería, que su familia se había olvidado de ella, la tenía por el piso, apagada”. El agresor había violentado a sus familiares en muchas ocasiones, no trabajaba y “era mantenido por la mamá y el papá“.

“Tengo bronca por lo que pasó, como madre quiero agarrarlo del cogote, pero por otro lado estoy feliz, porque bueno, ya tengo a mi hija de nuevo y me vino con un regalito, así que… Y ahora hay que remarla nomás, para que salgan adelante los dos“, relató. Asimismo, le dijo a La Opinión Austral que va a poner fichas para que su hija retome y termine la secundaria, ya que la joven se juntó y abandonó la escuela cuando estaba en segundo año.

Y continuó diciendo: “Ahora tenemos problemas con la madre de él porque a toda costa se quiere llevar a mi hija y a mi nieto a su casa, yo le dije que no iba a ser posible, y la policía le dijo lo mismo. Si eso llegara a suceder la pasarían peor, porque los padres de él presenciaron discusiones y peleas, pero nunca dijeron nada, es decir que están acostumbrados a la violencia. La hermana de este chico -la mujer que le contó que su hija era víctima de violencia- tampoco se imaginaba nada porque nunca presenció una discusión entre ellos”.

Finalmente, Sandra manifestó: “Para que la gente entienda, como mamá siempre vas a tirar para el lado de tu hijo, vas a respetar las decisiones de tu hijo, y si tu hijo se enamora y se quiere juntar, no tenemos que estar metidos encima de ellos; la gente pregunta ¿dónde estaba yo?, pero uno como mamá tiene que esperar si tu hija te dice que no te acerques, hay que dejarlos que se golpeen y te digan que te necesitan; ella me pidió que no me acerque porque ya tenía su propia familia”.