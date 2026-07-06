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La investigación por el crimen de Gimena Extremador, la joven asesinada en la ciudad de Las Heras en noviembre de 2023, volvió a quedar en el centro de la escena luego de que su familia y el abogado querellante, Alberto Luciani, difundieran un comunicado en el que denunciaron una “denegación de justicia” y advirtieron que el expediente podría terminar en la impunidad.

En el documento, firmado por la madre de la víctima junto al letrado, y enviado a La Opinión Austral expresaron su preocupación por la falta de respuestas por parte de la Justicia de Santa Cruz y sostuvieron que la investigación “podría conducir a la impunidad de este caso, que debería tener la máxima atención ya que constituye el femicidio más brutal de los últimos años en Santa Cruz”.

Los familiares remarcaron que, a más de dos años del asesinato, la causa no registra los avances que esperan y cuestionaron el accionar de distintos funcionarios judiciales.

Denuncian errores procesales y demoras en la investigación

En el comunicado, la familia aseguró haber sufrido “la indolencia de varios funcionarios judiciales” y afirmó que durante la tramitación del expediente se produjeron “continuos y serios errores procesales que no pueden disculparse ni tolerarse”.

Además, apuntaron directamente contra el desempeño de los fiscales. “No hay justificación para los continuos errores de los fiscales de Santa Cruz, y si no están conformes con sus cargos o no tienen el compromiso necesario o ganas de trabajar deben dejar sus cargos a otras personas”, expresaron.

Tapa del 30 de noviembre del 2023.

Para la familia, las demoras no solo afectan la búsqueda de justicia por Gimena, sino también los derechos de las víctimas y de toda la sociedad.

“No es un caso más”

En el texto difundido a la prensa, la familia recordó que Gimena Extremador tenía 29 años y era madre de tres hijos pequeños.

“El caso de Gimena Extremador no es un caso más. Es un grave hecho criminal en contra de una mujer que dejó a tres pequeños hijos menores sin su madre y es la expresión más gráfica de la violencia de género”, sostuvieron.

La joven junto a su madre, Gabriela Extremador.

Asimismo, cuestionaron que una investigación de semejante gravedad permanezca durante meses sin avances significativos.

“No se puede tolerar que los funcionarios judiciales demoren meses y meses en la tramitación de una causa de esta importancia y manejen las causas discrecionalmente y con total menosprecio a los derechos de las víctimas”, agregaron.

Un crimen que conmocionó a Santa Cruz

El asesinato de Gimena Extremador ocurrió el 17 de noviembre de 2023 en la ciudad de Las Heras y generó una profunda conmoción en toda la provincia.

Su cuerpo fue hallado por un vecino en un descampado del barrio El Calafate. Presentaba múltiples heridas de arma blanca y lesiones de extrema violencia. De acuerdo con la investigación judicial y los informes forenses difundidos durante la causa, la víctima recibió al menos 32 puñaladas, dos de ellas mortales, una que alcanzó el corazón y otra que comprometió un pulmón.

La escena fue una de las más impactantes registradas en la provincia en los últimos años y dio lugar a numerosas marchas en reclamo de justicia encabezadas por familiares, amigos y vecinos de Las Heras.

El estado de la investigación

Por el crimen permanece procesado y con prisión preventiva Nelson Saldivia, de 46 años, un ex pastor evangélico que mantenía un vínculo previo con la víctima.

La causa está a cargo del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil N.º 1 de Las Heras.

Meses atrás, el abogado querellante Alberto Luciani había explicado que el expediente continuaba en etapa de instrucción debido a distintas medidas probatorias ordenadas por el Juzgado de Recursos.

Entre ellas se dispuso la realización de una autopsia psicológica sobre la víctima, además de otras diligencias solicitadas por las partes.

En aquella oportunidad, Luciani sostuvo que, según las pruebas incorporadas al expediente, la hipótesis de la querella ubicaba la escena primaria del crimen en el domicilio del imputado y consideró que el hecho debía ser investigado como un femicidio.

Reclaman una reforma profunda de la Justicia

Además de exigir avances concretos en el expediente, la familia utilizó el comunicado para cuestionar el funcionamiento del sistema judicial santacruceño.

Sostuvieron que la causa de Gimena “evidencia el atraso de la Justicia de Santa Cruz y las gravísimas falencias de algunos juzgados”, por lo que reclamaron reformas estructurales.

Entre las propuestas planteadas mencionaron la necesidad de modificar los sistemas procesales e incorporar los juicios por jurados populares, mecanismo que ya funciona en distintas provincias argentinas.

Advierten que acudirán a organismos nacionales e internacionales

La familia también adelantó que, si la situación no cambia, impulsará presentaciones fuera del ámbito provincial.

“En caso de continuar esta violación al derecho a la tutela judicial efectiva de la familia de Gimena realizaremos las denuncias pertinentes tanto provinciales, nacionales como internacionales”, señalaron.

Finalmente, reiteraron que continuarán reclamando el esclarecimiento del crimen.

“Nuestra pelea por justicia por Gimena Extremador no va a parar”, afirmaron.

Y concluyeron con un mensaje dirigido a las autoridades judiciales: “Solicitamos Justicia, Justicia y Justicia para Gimena y no pararemos hasta que eso suceda y no haya más impunidad”.