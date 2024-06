Este martes, los corredores de la Carrera Continental de Jornadas de Paz y Dignidad “Honrando la Palabra del Corazón, aliento de Vida”, pasaron por la ciudad de Las Heras. Se trata de un evento cultural, que inició el pasado 23 de mayo desde la ciudad de Ushuaia y recorrerá durante seis meses toda Sudamérica con destino final Colombia.

Al respecto, Juan Manuel Larroude, uno de los corredores, dialogó con FM Las Heras 92.1 y comentó los detalles de esta gran actividad continental que se realiza cada 4 años.

“Salimos el 23 de mayo desde Ushuaia con destino a Colombia, que es el punto de encuentro, tenemos otros hermanos corredores que salieron de Alaska y el 29 de noviembre nos encontramos con este grupo y hacemos una ceremonia de un encuentro de cuatro días, del 29 al 2 de diciembre”, explicó.

Y agregó: “Esta carrera continental se llama jornada de Paz y Dignidad, estamos en la novena edición y se corre cada cuatro años a partir del año 92. El propósito de esta carrera en particular es honrar la palabra de corazón y aliento de vida. Vamos corriendo casi tres semanas estamos ahora en Las Heras y salimos para Pico Truncado“.

Este miércoles 12 de junio se prevé la llegada de la comitiva a la localidad de Caleta Olivia.

Por otro lado, Juan Manuel comentó: “La forma de correr que nosotros tenemos es con bastones que representan a distintos pueblos y comunidades que se han levantado con un propósito específico y al mismo tiempo se levantan acompañando el propósito general de la carrera. Básicamente es ponernos en reflexión a nosotros mismos de cómo vivimos nuestras vidas en armonía con esta tierra, de ver cómo nuestras palabras, nuestra energía y todo lo que decimos afecta nuestro entorno y de qué manera está afectando, si de manera positiva o negativa”.

“No tenemos una vida equilibrada con el cuidado de la tierra, lo único que pensamos es engordar nuestro bolsillo de dinero y no tanto en el cuidado de la tierra. De esa manera lo que estamos haciendo es un daño muy grande”, añadió

En ese tenor, el corredor consideró que “la Tierra es un ser vivo que nos abriga, no discrimina por raza, ni color de piel, ni religión, ni filosofía de vida”.

“Realmente la Tierra nos da todo lo que necesitamos y nosotros de cierta manera lo único que hacemos es tomar y no honramos esa energía de dar y recibir. Esto se toma la cosmovisión andina“, sostuvo.

Una experiencia única

Respecto a las Jornadas de Paz y Dignidad, Larroude indicó que “en este momento somos 11 corredores de bases que vienen de distintos lugares como México, Colombia, Chile y Argentina”.

“Yo me auto reconozco como hijo de la tierra, no pertenezco a ninguna comunidad ni a un pueblo originario, pero bueno sí me reconozco que soy hijo de la tierra y que tengo la misma responsabilidad de cuidar y honrar en cada lugar”, comentó.

“A la hora de correr uno vive una experiencia única. Correr con un bastón, que nosotros llamamos abuelo porque honramos a la comunidad que representa, te permite conectarte con la tierra y con vos mismo de una manera casi única”, agregó.

Por otro lado, comentó que su experiencia anterior fue en 2016, cuando el encuentro se realizó en Panamá. “Allí asistimos 150 personas. Este año al ser en Colombia y estar un poquito más cerca de algunos países como Ecuador y Perú se cree que van a poder acercarse alrededor de 300 personas“, adelantó.

Una vez en Colombia, en el marco del cierre de las Jornadas de Paz y Dignidad se tienen previstas distintas actividades.

“Se van a hacer obviamente un fuego al que va a durar cuatro días y al mismo tiempo se van a hacer conversatorios, se van a compartir experiencias y a transmitir lo que es este mensaje. Además, se van a hacer distintas ceremonias, más que nada para honrar con canciones y baile la alegría que es realmente este encuentro energético, muy fuerte que se siente dentro”, consideró.

El recorrido

Luego de su escala por Caleta Olivia, los corredores pasaran al sur de Chubut hasta empalmar con la Ruta Nacional 40 y recorrer gran parte de la Cordillera argentina.

“Vamos a hacer casi todo Ruta 40, pasamos por comunidades mapuches que están en Comodoro Rivadavia, Sarmiento, Tecka, Esquel y después hacemos todo Ruta 40 pasamos por Bolsón, Bariloche, Villa La Angostura, San Martín de los Andes”, explicó.

Y concluyó: “A fines de julio, estamos saliendo de Argentina y ya entramos a lo que es la parte de Bolivia después. Estamos un mes en Bolivia después ya pasamos por el Titicaca para Perú, hacemos todo lo que es cordillera, vamos al Machu Picchu y bajamos para Lima y hacemos todao la Panamericana por la costa. Después pasamos por Ecuador hasta llegar a Colombia”.