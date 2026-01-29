Tapa del Diario La Opinión Austral del jueves 29 de enero de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

¿Dónde está “Rayo”?

Buscan a una tortuga que se perdió hace casi un mes en Río Gallegos y solicitan colaboración de la comunidad.

Primera cosecha de granos en Santa Cruz

El gobernador Claudio Vidal invitó a la presentación oficial que se realizará en la estancia Alice.

Exportación directa de lana sucia

Nación habilitó la medida que beneficia a Santa Cruz y reconoce a las denominadas barracas de campo.

Obras educativas para el ciclo lectivo 2026

El Consejo Provincial de Educación inició una obra integral en el Jardín de Infantes Nº 39 de Puerto Deseado.

Orgullo santacruceño en la lucha contra el fuego

Cinco brigadistas del Consejo Agrario Provincial combaten incendios en la zona de Cholila y el Parque Nacional Los Alerces.

Emergencia ígnea en la Patagonia

El Gobierno podría incluir en extraordinarias el pedido de los gobernadores por los incendios forestales.

Angélex fue dado de alta

El bebé con síndrome de Prune Belly recibió el alta médica, aunque requiere cuidados especiales.

Reactivación de la Cuenca Austral

Claudio Vidal valoró el equipo de pulling para reactivar áreas que pertenecían a YPF tras visitar la base de la empresa Venoil.

Gestiones por transporte marítimo y aéreo

El diputado nacional Jairo Guzmán se reunió con directivos de la empresa Evergreen y la embajadora de Taiwán.

Inseguridad en El Calafate

Robó llaves de una casa, recibió una golpiza y el hecho quedó registrado en video.