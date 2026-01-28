Tapa del Diario La Opinión Austral del miércoles 28 de enero de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina Santa Cruz Puede S.A.U. presentará su primera cosecha de granos en Estancia Alice, con 380 hectáreas de trigo, avena y cebada, en El Calafate. Gustavo Sívori destacó los proyectos productivos de Santa Cruz Puede y adelantó acciones legales por la incautación de productos pesqueros. Gobernadores piden la emergencia por incendios en la Patagonia. Se amplía la búsqueda de Gabriel Mileca en Zona Norte de Santa Cruz.

Continúa el rastrillaje para dar con el paradero del joven, con operativos reforzados en distintos puntos de la provincia.

Claudio Vidal tomó juramento a nuevo ministros

El gobernador puso en funciones a los titulares de las carteras de Economía y de Trabajo.

Inversiones en Educación en Las Heras

Santa Cruz destinó más de 300 millones de pesos a obras en escuelas para resolver problemas edilicios.

Producción agroindustrial en El Calafate

Santa Cruz Puede S.A.U. presentará su primera cosecha de granos en Estancia Alice, con 380 hectáreas de trigo, avena y cebada. Gustavo Sívori destacó los proyectos productivos de Santa Cruz Puede y adelantó acciones legales por la incautación de productos pesqueros.

Angelex sigue en Comodoro Rivadavia

El bebé con síndrome de Prune Belly espera la externación mientras continúa el acompañamiento solidario.

Emergencia por incendio en la Patagonia

Gobernadores de la región pidieron declarar la emergencia por el fuego, con más de 229.700 hectáreas afectadas.

Gremios piden créditos para estatales

El frente sindical propone un mecanismo de consolidación de deudas para aliviar los descuentos en los recibos de sueldo.

Santa Cruz

Federación Económica insistió con la ley de Emergencia Pyme