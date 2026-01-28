Your browser doesn’t support HTML5 audio
Se amplía la búsqueda de Gabriel Mileca en Zona Norte de Santa Cruz
Continúa el rastrillaje para dar con el paradero del joven, con operativos reforzados en distintos puntos de la provincia.
Claudio Vidal tomó juramento a nuevo ministros
El gobernador puso en funciones a los titulares de las carteras de Economía y de Trabajo.
Inversiones en Educación en Las Heras
Santa Cruz destinó más de 300 millones de pesos a obras en escuelas para resolver problemas edilicios.
Producción agroindustrial en El Calafate
Santa Cruz Puede S.A.U. presentará su primera cosecha de granos en Estancia Alice, con 380 hectáreas de trigo, avena y cebada. Gustavo Sívori destacó los proyectos productivos de Santa Cruz Puede y adelantó acciones legales por la incautación de productos pesqueros.
Angelex sigue en Comodoro Rivadavia
El bebé con síndrome de Prune Belly espera la externación mientras continúa el acompañamiento solidario.
Emergencia por incendio en la Patagonia
Gobernadores de la región pidieron declarar la emergencia por el fuego, con más de 229.700 hectáreas afectadas.
Gremios piden créditos para estatales
El frente sindical propone un mecanismo de consolidación de deudas para aliviar los descuentos en los recibos de sueldo.
Santa Cruz
Federación Económica insistió con la ley de Emergencia Pyme
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario