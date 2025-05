Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En un acto realizado en la localidad petrolera de Las Heras, el titular de PAMI en Santa Cruz, Jairo Guzmán, referente de La Libertad Avanza en la provincia, expresó su satisfacción por el avance del espacio político en una región históricamente dominada por el peronismo y el kirchnerismo. Guzmán recordó que hace aproximadamente uno o dos años, sumar seguidores y espacios de representación en localidades como Las Heras parecía una tarea casi imposible.

Guzmán comenzó su discurso expresando su alegría por la apertura del espacio: “Acá hay gente que trabajó hace mucho tiempo para que las ideas de la libertad lleguen a esta localidad. Recuerdo cuando recorríamos la provincia y costaba sumar gente, no encontrábamos espacio, y nadie creía que podíamos llegar a ser gobierno.”

El referente destacó el hecho de que en un lugar que alguna vez fue un bastión del peronismo, es posible levantar la bandera del cambio y la libertad. “Ver que en Las Heras, un lugar que era un bastión del oficialismo, podamos plantar nuestra bandera, eso para mí es muy importante“, manifestó Guzmán, quien agradeció el compromiso de los militantes y simpatizantes que trabajan por consolidar esta alternativa.

El desafío económico y político en Santa Cruz

Guzmán se refirió a la situación económica y social de Santa Cruz y apuntó a la realidad petrolera, clave en Las Heras. “Estamos en una localidad que pasa por momentos muy duros, donde la salida de YPF y la escasa llegada de inversiones golpearon fuerte“, explicó Guzmán.

En ese contexto enfatizó: “Hay que dar una batalla cultural sobre por qué no llegan las inversiones, por qué no hay una gestión que diversifique la economía, y por qué no hay un plan económico firme para dejar de perder puestos de trabajo.”

El referente de La Libertad Avanza destacó que las soluciones pasan por una planificación seria y responsable, y criticó la improvisación y las promesas vacías de algunos actores políticos. “Las inversiones están llegando a otras provincias, y en Santa Cruz, en el norte específicamente, necesitamos un cambio profundo“, afirmó.

La gente se acercó al local partidario de LLA en Las Heras para escuchar a Jairo Guzmán.

El rol del Congreso y las reformas nacionales

Uno de los ejes centrales de la charla fue la necesidad de impulsar reformas estructurales en Argentina para facilitar el desarrollo de Santa Cruz y la región. Guzmán recalcó que muchas leyes cruciales, como la reforma laboral y la reforma sindical, están frenadas por la falta de un Congreso fuerte y alineado con el Ejecutivo nacional.

“Hoy muchas leyes están preparadas, solo falta tener un Congreso que las apruebe. Si logramos que en las próximas elecciones se elijan diputados y senadores comprometidos con el cambio, podremos empezar a implementar esas reformas que tanto necesita la provincia”, sostuvo Guzmán.

El referente también resaltó que La Libertad Avanza trabaja para lograr una representación en el Congreso nacional con candidatos que “realmente defiendan” los intereses de Santa Cruz y del país. “Queremos aportar mínimo dos diputados que lleven las necesidades de nuestra provincia al Congreso y puedan impulsar las reformas que generen empleo, inversión y desarrollo”, sostuvo.

Guzmán agradeció a los partidarios de la LLA por abrir el local en la ciudad petrolera.

Por la participación ciudadana

Guzmán hizo un llamado a la comunidad para involucrarse activamente en la política y no dejar que la historia se repita. “Si no participamos, los mismos de siempre seguirán gobernando y no habrá cambios reales,” advirtió.

El referente remarcó que la sociedad debe asumir un rol protagónico y apoyar a los nuevos referentes políticos que surgen desde las localidades, con ideas frescas y sentido común. “No cerramos las puertas a quienes vienen de otros espacios, siempre y cuando tengan compromiso y defiendan nuestras ideas,” aclaró.

Rechazo a la “censura judicial”

En un momento del acto, Guzmán expresó su rechazo a la sentencia judicial que lo obliga a pedir disculpas por un posteo en redes sociales en el que se observaba una bandera del colectivo LGBTQ+ en llamas.

“Nos quieren imponer cómo pensar, qué decir, qué hacer. La moral y el pensamiento no se pueden imponer desde el Estado“, afirmó Guzmán, quien defendió su derecho a expresar opiniones polémicas y a mantener una postura firme en temas culturales y sociales.

El referente subrayó que su lucha no busca ofender, sino promover una batalla cultural contra lo que denominó “el progresismo”, que, en su opinión, busca controlar la libertad de expresión. “No vamos a retroceder. Estamos firmes en nuestras convicciones y no permitiremos que nos censuren“, afirmó Guzmán, quien además criticó a los jueces que, según él, están alineados con sectores “ultrakirchneristas“.

Finalmente, Guzmán agradeció el respaldo de la gente y expresó que continuará luchando por un país y una provincia “con más libertades y menos imposiciones ideológicas“.