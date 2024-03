A mediados de noviembre del año pasado, Las Heras se conmocionó al conocer el terrible asesinato de una joven madre de dos hijos quien fue encontrada desangrada en un descampado.

Se trataba de Gimena Extremador, de 32 años que -de acuerdo a las primeras averiguaciones- habría sido atacada en una casa ubicada en el barrio Calafate de la localidad petrolera y fue encontrada en la mañana del 17 de noviembre en un baldío a trescientos metros de la morada.

La causa está siendo tramitada por el Juzgado de Instrucción N°1 local, a cargo de Eduardo Quelín y, por el caso, se encuentra detenido y procesado en orden al delito de “homicidio doblemente calificado por alevosía y ensañamiento” Nelson Saldivia.

Con el paso del tiempo, la familia de Gimena no ha tenido novedades sobre el avance de la causa y conformaron a Alberto Luciani, un conocido abogado de la zona norte, para que sea querellantes y ver como sigue el expediente.

Nelson Saldivia, único detenido por el caso. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

De acuerdo a fuentes judiciales consultadas por La Opinión Austral, la defensa de Saldivia apeló el procesamiento dictado por Quelín y, actualmente, el Juzgado de Recursos N°2 de Caleta Olivia, se encuentra analizando el pedido.

En paralelo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la familia de Gimena emitió un comunicado en el que se carga contra el magistrado indicando que: “la causa está mal investigada y debería producirse prueba con mayor rapidez no entendiendo el origen de las dilaciones y falta de total transparencia”.

Luciani fue entrevistado por LU12 AM680 y dejó importantes líneas sobre las presentaciones realizadas, además de cruzar a Quelín por su accionar.

“Se trata de un femicidio, el mas grave en Santa Cruz en los últimos años. Hicimos una presentación en el Juzgado. Han pasado diez días y no hemos tenido respuesta” dijo y fundamentó: “la familia de la víctima no es investigada y no hay motivos para que no puedan ser querellantes”.

Alberto Luciani, querellante en la causa. (FOTO: LA OPINIÓN ZONA NORTE)

Respecto de Quelín, Luciani fue tajante: “siempre hay demoras en ese juzgado, han tenido críticas hace muchos años y la arbitrariedad que maneja ese juzgado. No hay justificación para que incluso para que no le dieran una audiencia a la madre. Es una falta de respeto y educación que trasciende lo judicial”.

“La causa corre riesgo que quede impune. No descartamos que se pueda recursar al juez y pedir un jury“, concluyó