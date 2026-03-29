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La carne de guanaco finalmente llegó al mostrador, después de años de debates, estudios y proyectos, el producto comenzó a venderse de manera formal en carnicerías de Santa Cruz, marcando un punto de inflexión en el aprovechamiento de un recurso que históricamente estuvo por fuera del circuito comercial.

Si bien el consumo de carne de guanaco existía desde hace años en la provincia —principalmente por fuera del circuito comercial o en ámbitos puntuales—, lo cierto es que su llegada a las carnicerías de manera formal, con controles sanitarios y distribución organizada, marca un hecho inédito en la zona norte de Santa Cruz, puntualmente para la localidad de  Las Heras, donde ese proceso ya es una realidad.

Si bien la evolución no es reciente, pero sí lo es su visibilidad, ya que la base normativa se remonta a 2017, cuando el Estado nacional habilitó de manera excepcional el tránsito y la comercialización de productos derivados del guanaco. Ese esquema se consolidó en 2019 con la aprobación del Plan Nacional para el Manejo Sostenible del Guanaco, que estableció condiciones para su aprovechamiento, faena y comercialización bajo criterios ambientales y sanitarios.