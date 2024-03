El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Las Heras, Mauricio Gómez, se mostró con cautela acerca de la autorización del directorio de YPF para vender los pozos petroleros de convencional maduros. La empresa de bandera tiene sede en la localidad con varias áreas concesionadas y es mucha la actividad que se genera alrededor.

En diálogo con “Noticias Uno” en la mañana de FM Las Heras 92.1, del Grupo La Opinión Austral, Mauricio Gómez indicó que “hay que ver qué va a pasar con el pasivo ambiental, más allá de la decisión económica de vender, quién se hace cargo, cómo se van a negociar las áreas, la verdad que hay un montón de puntos o letra chica que se dejan en los contratos que hay que revisar y saber bien cuál va a ser la decisión, porque de ahí veremos cuáles serán las consecuencias”, sopesó. Mencionando también su preocupación por “la continuidad laboral de los trabajadores, de las Pymes y la continuidad de los servicios”.

Pero también recordó que el Municipio de Las Heras tiene “un acuerdo con YPF que se realiza todos los años. Eso nos ayuda mucho a la economía que nos permite por ejemplo estar realizando una Fiesta Nacional de la Estepa”.

Preocupado por el recorte de los fondos nacionales a la provincias y a los municipios, Mauricio Gómez recordó que durante la gestión anterior en la que él fue secretario de Gobierno de José María Carambia, el Municipio debió aplicar tasas municipales que “no fueron del todo gratas para algunos sectores de la localidad”, pero señaló que siempre trataron de “no complicar el vecino y luchar contra los más poderosos, contra las empresas más pudientes que antes no aportaban nada hacia nuestra localidad”. De ahí surgió el acuerdo con YPF.

“Al no tener un apoyo nacional o provincial para este tipo de fiestas que apoyan a la cultura, el turismo y la economía de toda la región. Nosotros gracias al acuerdo que hemos realizado con YPF podemos estar solventando en parte una una Fiesta Nacional. Imagínense si ya no está YPF y nadie se hace cargo del acuerdo, quién lo va a pagar”, cuestionó.

“Son dudas que me genera, más allá del pasivo ambiental, como una cuestión económica y también laboral de todos los trabajadores, que la sabemos que es lo que mueve al pueblo y prácticamente a la zona norte de Santa Cruz y gran parte del aporte de fondos que entran a la provincia por regalías, entonces hay que analizarlo”.

Por otra lado, se mostró a favor de el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en la puja por los fondos de la coparticipación y en general en contra del recorte a las provincias. “Apoyamos Nacho Torres y nos solidarizamos con el pueblo de Chubut porque descontarle ilegalmente más de 13.500 millones a una provincia que no es poco y que necesitamos y más en este proceso económico tan malo que estamos viviendo a nivel nacional, me parece un mamarracho”.

En ese sentido señaló que Javier Milei “actúa de una manera indiscriminada sin medir consecuencias” y auguró que “que va a ser un gobierno que va a estar lleno de amparos, llenos de causas judiciales”.

Sobre la postura del gobernador frente al ajuste nacional, Mauricio Gómez consideró que Claudio Vidal “tiene la misma inquietud”. De todas maneras dijo que “hay que analizar otras vías otras alternativas para para poder gestionar fondos para la Provincia y no solamente estar esperando con incertidumbre a ver qué va a hacer este presidente”

“Lo vamos a estar apoyando desde acá en todo lo que necesite el gobernador”, dijo. “Esperamos que gobierne con justicia social porque no son momentos para estar buscando excusas o echándole la culpa al que estuvo antes. Estamos nosotros en este momento y debemos saber llevar adelante la situación, debemos sortear los palos en la rueda, las piedras en el camino que hoy pasa mayormente por lo económico”.

“Los argentinos sabemos como como trabajar con una economía devastada, entonces buscar los mecanismos y agudizar el ingenio económico para primero velar por la justicia social, hay mucha gente que está en este momento con trabajo y no le alcanza, el trabajo no alcanza para pagar ni siquiera los alimentos, ni hablar de otras cuestiones como mandar los chicos a la escuela, para tener un vehículo que acá es una necesidad y no un lujo, el transporte, el taxi escolar, los útiles escolares”.

“No podemos esperar que nos den la espalda y sí vamos a necesitar la ayuda necesaria por parte del gobierno provincial que no es mucha. Tenemos un municipio ordenado, pero no queremos que eso se venga abajo por por políticas nacionales o provinciales. Sabemos que hay municipios que están peor que nosotros pero depende de cada administración y nosotros con un granito de arena que nos aporte el gobierno provincial podemos hacer mucho”, finalizó.

Leé más notas de La Opinión Austral