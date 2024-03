Durante la cumbre de los gobernadores que se realizó este jueves en Puerto Madryn, La Opinión Austral le consultó a los mandatarios cómo se trabaja para generar seguridad jurídica para el clima de inversiones en el sector privado en la Patagonia, tan necesario en este momento. El gobernador que respondió fue el neuquino, Rolando Figueroa, quien dijo que tienen claro dónde y cómo se origina la deuda externa con el FMI y que debe pagarse en dólares. Pero “nosotros estamos yendo mucho más allá, lo que estamos generando es brindar las soluciones que el país necesita, brindar esa seguridad jurídica que el país necesita para que puedan venir inversiones” y agregó: “No estamos pensando achicar la economía sino todo lo contrario; la mejor forma de fomentar el bienestar de nuestra gente es implementando la posibilidad de un producto bruto geográfico que de hecho lo estamos haciendo los patagónicos”.

Seguidamente, expresó: “A la hora de pensar en cómo podemos aportarle a la Argentina es trabajando, produciendo, generando esa seguridad jurídica, dando la oportunidad de poderle brindar autodeterminación energética a la República Argentina, que hoy nos permite, por ejemplo, brindar a la Pampa Húmeda, la posibilidad que tenga combustible, y los fertilizantes a partir del gas; pero también esa Pampa Húmeda que hoy produce algo más de mil millones de dólares, la Patagonia en tres años va a a estar casi duplicando lo que produce la Pampa Húmeda con nuestra producción“.

Y señaló que “tenemos debajo de nuestro subsuelo más de una Pampa Húmeda, sin riesgo climático, que nos va a otorgar alrededor de 40 mil millones de dólares de superávit“. Y “para poder monetizar todas nuestras reservas, tenemos que tener esa seguridad jurídica y viene de la mano de los gobernadores que somos disciplinados, que no queremos endeudar a nuestras provincias, que le queremos brindar sustentabilidad social a los proyectos económicos, para que de esta manera si nos podamos desarrollar a partir del bienestar de nuestra gente; no existe un proyecto económico rentable en el tiempo si no tiene sustentabilidad social“.

Leé más notas de La Opinión Austral