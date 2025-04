Vista, la petrolera de Miguel Galuccio, compró el total de Petronas en Argentina y se consolida en Vaca Muerta

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Vista Energy, a través de su subsidiaria Vista Argentina, anunció este viernes la adquisición total de Petronas E&P Argentina (PEPASA), en una operación estratégica que refuerza su posición en el bloque La Amarga Chica (LACh), uno de los proyectos más relevantes de la formación no convencional Vaca Muerta. La compañía adquirida era controlada por la malaya Petronas Carigali, que decidió salir del mercado argentino.

La transacción fue valuada en US$ 1.200 millones, compuesta por US$ 900 millones pagados al cierre, US$ 300 millones en pagos diferidos sin intereses y la entrega de 7,3 millones de ADS (American Depositary Shares) con restricciones de venta hasta 2026. El financiamiento fue posible gracias a capital propio de Vista y un crédito sindicado de US$ 300 millones otorgado por Banco Santander a 4 años.

Con esta adquisición, Vista, del ex CEO de YPF Miguel Galuccio, se convierte en titular del 50% no operado del bloque La Amarga Chica, compartido con YPF, que mantiene la operación del área. Este bloque es clave para la compañía, ya que aporta 280 millones de barriles equivalentes (MMboe) de reservas probadas (P1), 247 pozos activos y una producción total de 79.543 boe/d, de los cuales la mitad —39.772 boe/d— pasarán ahora a manos de Vista.

Una jugada estratégica para Vista

La adquisición no solo incrementa la escala de producción —que pasará a una producción proforma combinada de 125.048 boe/d al cierre de 2024—, sino que también mejora el perfil financiero y operativo de Vista. Según los datos presentados, el bloque LACh tiene un costo operativo (lifting cost) de apenas US$ 4,1 por barril, alineado con la eficiencia buscada por la empresa de Miguel Galuccio.

La adquisición otorga a Vista el 50% no operado del bloque LACh, que cuenta con 280 millones de barriles equivalentes (MMboe) de reservas P1, 247 pozos activos y una producción al 100% de 79,543 boe/d.

Además, Vista suma activos de infraestructura fundamentales: capacidad de transporte de más de 57.000 barriles diarios y capacidad de despacho para exportación de 48.000 barriles por día, lo que fortalece sus operaciones logísticas y amplía el margen de comercialización internacional. En 2024, PEPASA proyecta un EBITDA ajustado de US$ 667 millones, con un margen operativo del 73%, lo que también tendrá un impacto positivo en las finanzas consolidadas de Vista.

La cercanía geográfica entre los activos adquiridos y los actuales desarrollos de Vista en Vaca Muerta permite generar sinergias operativas y mejorar el diseño de pozos, además de incorporar un inventario estimado de 200 nuevos pozos perforables, lo que extiende el horizonte de crecimiento de la compañía.

Con esta operación, Vista consolida su lugar como uno de los principales jugadores del shale argentino, profundiza su presencia en uno de los bloques más productivos de la cuenca neuquina y refuerza su apuesta por la eficiencia, la escala y la integración logística.