Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno nacional consiguió los votos para que la Cámara de Diputados no insista con la Ley de Movilidad Jubilatoria y quede firme el veto de Javier Milei. De esta forma, el decreto que anuló la ley del Congreso quedó firme. En ese contexto, los cinco diputados de Santa Cruz estuvieron presentes. Pero Roxana Reyes (UCR), que adelantó que se abstendría, finalmente se retiró al momento de votar. El resto fue por la insistencia: Ana María Ianni y Gustavo González (Unión por la Patria), y Sergio Acevedo y José Luis Garrido (Por Santa Cruz).

Reyes, que cuando se trató el proyecto de movilidad jubilatoria aprobó la medida, ahora no insistió y habilitó así, junto con otro grupo de legisladores radicales, al Gobierno para que se caiga el aumento a los jubilados.

Ana María Ianni. Votó por la insistencia de la ley.

Por su parte, a su turno, el diputado de Por Santa Cruz, Sergio Acevedo, adelantó su rechazo a este veto. “Las razones fiscales invocadas en el veto no son ciertas, creo que hay una especulación absolutamente absurda y que la valoración que hay que hacer frente a la situación de los jubilados merece no ya un esfuerzo fiscal, sino un esfuerzo de toda la sociedad“. Pidió a Milei “ahorrarse los adjetivos y ser mucho más serio, y darse cuenta que llegar a jubilado no es un privilegio“.

Gustavo González. Votó por la insistencia de la ley.

Por su parte, Ana María Ianni publicó en sus redes sociales la intervención del presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. “Hago mías las palabras de nuestro compañero jefe de bloque para que quede claro nuestro voto rechazando el veto de Milei contra los jubilados y jubiladas de nuestra provincia y de nuestra nación”, subrayó.

Sergio Acevedo. Votó por la insistencia de la ley.

La interna radical

La discusión también se trasladó a nuestra provincia. La concejala radical Daniela D’Amico le pidió a la diputada nacional Roxana Reyes que votara a favor de los jubilados. “Desde el respeto y compromiso con nuestros principios democráticos, hago un llamado a mi correligionaria, la diputada Roxana Reyes, a reconsiderar su voto en abstención en relación al veto del presidente Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria“.

José Luis Garrido. Votó por la insistencia de la ley.

“El radicalismo ha sido, históricamente, un bastión de lucha por los derechos sociales y los más vulnerables. Tal como lo enseñó el expresidente Raúl Alfonsín, la Unión Cívica Radical no puede ser neutral ante situaciones de injusticia. En tiempos difíciles como estos, no podemos permitirnos ser tibios; debemos tomar una postura y, sobre todo, defender con firmeza los derechos de aquellos a quienes representamos”, subrayó.

Roxana Reyes. Se ausentó al momento de la votación.

“Los jubilados santacruceños -continuó D’Amico-, que en muchos casos han dedicado toda su vida al trabajo y al servicio de la sociedad, confían en que sus representantes no los abandonarán cuando más lo necesitan. Diputada Reyes, usted tiene una historia de defensa de los jubilados provinciales frente a la Caja de Previsión Social. Esa coherencia y compromiso son los que la ciudadanía espera de usted“, dijo y señaló: “Le pedimos que honre el voto de los jubilados santacruceños y reconsidere su abstención, mostrando así el coraje y la responsabilidad que este tiempo demanda”.

Cabe destacar que tras la sesión se registraron incidentes en las inmediaciones del Congreso.

Leé más notas de La Opinión Austral