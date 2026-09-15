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Newmont comenzó a reanudar gradualmente las actividades en la mina Cerro Negro, ubicada en cercanías de Perito Moreno, luego de la escalada del conflicto que se produjo durante el fin de semana a partir de las inspecciones realizadas por organismos del Gobierno de Santa Cruz.

La compañía comunicó este martes que las suspensiones temporales que afectaban áreas específicas del yacimiento están siendo levantadas progresivamente, como resultado de las conversaciones mantenidas con las autoridades provinciales.

El gobernador Claudio Vidal en la presentación del plan de viviendas habló sobre la situación con Newmont. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL .

El anuncio se conoció luego de la reunión que el gobernador Claudio Vidal mantuvo con las máximas autoridades de Newmont, encuentro en el que la empresa se comprometió a avanzar con la corrección de las observaciones detectadas durante los controles provinciales.

Newmont confirmó la reanudación de las operaciones

A través de un comunicado, la compañía señaló que el proceso de normalización de la actividad será gradual y estará acompañado por una agenda de trabajo conjunta con la Provincia.

“Como resultado de las conversaciones constructivas mantenidas con el Gobierno Provincial, las suspensiones temporales que afectaban áreas específicas de Cerro Negro están siendo levantadas progresivamente, permitiendo la reanudación gradual de las actividades”, informó Newmont.

El gobernador Claudio Vidal encabezó el encuentro, acompañado de los ministros Ezequiel Verbes (Economía), y Jaime Álvarez (Energía y Minería); junto a directivos de la operadora minera Newmont.

La empresa remarcó además que continuará coordinando acciones con las autoridades santacruceñas y con las organizaciones sindicales que tienen representación en el yacimiento.

“Continuaremos trabajando estrechamente con las autoridades provinciales y las organizaciones sindicales durante todo este proceso”, sostuvo la compañía.

El comunicado marca así un nuevo escenario luego de la interrupción de actividades y la desmovilización de trabajadores que habían generado preocupación en el sector minero y entre las organizaciones gremiales vinculadas a Cerro Negro.

Seguridad, ambiente y cumplimiento de las normas

La reanudación de las tareas se enmarca en una agenda que, según Newmont, tendrá como ejes la seguridad, el desempeño ambiental y el cumplimiento de las obligaciones regulatorias.

La compañía afirmó que mantiene una política de diálogo con el Gobierno provincial y que buscará avanzar sobre las cuestiones observadas durante los controles.

Newmont Cerro Negro ubicado en el Macizo del Deseado.

“Newmont continúa trabajando de manera colaborativa con las autoridades de la Provincia de Santa Cruz en una agenda compartida orientada a fortalecer la seguridad, el desempeño ambiental y el desarrollo de largo plazo de la provincia”, expresó la empresa.

En ese sentido, la firma sostuvo que mantiene su disposición a cooperar con los procesos de fiscalización y con las medidas necesarias para adecuar las áreas alcanzadas por las observaciones.

“La compañía mantiene su compromiso con el diálogo abierto y constructivo, la mejora continua y la plena cooperación con los procesos regulatorios correspondientes”, señaló.

El Gobierno provincial había informado que las inspecciones realizadas en Cerro Negro habían derivado en observaciones relacionadas con seguridad, higiene y documentación, además de distintos ceses de tareas. El secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, había anticipado que los equipos provinciales regresarían al yacimiento para verificar las correcciones requeridas.

El acuerdo alcanzado tras la reunión con Claudio Vidal

El comunicado de Newmont se conoció después del encuentro entre Vidal y los principales representantes de la compañía, realizado tras la escalada del conflicto.

El gobernador había informado que la empresa asumió el compromiso de corregir las situaciones detectadas durante los controles provinciales y que se acordó avanzar sobre los temas que permanecían pendientes.

La discusión también incluyó el reclamo por el cumplimiento de la Ley 90/10, una de las principales demandas planteadas por la administración provincial respecto de la contratación de trabajadores santacruceños.

“Los recursos son de Santa Cruz y el trabajo tiene que ser para los santacruceños”, había afirmado Vidal, al plantear la necesidad de que las oportunidades laborales generadas por los proyectos productivos alcancen prioritariamente a los trabajadores de la provincia.

El mandatario también había sido categórico respecto de la necesidad de hacer cumplir las normas: “Eso se tiene que terminar. Las reglas están para cumplirse”.

La continuidad del diálogo tendrá ahora una nueva instancia con participación de los gremios que tienen presencia en Cerro Negro, según había anticipado el gobernador.

Newmont destacó la importancia de sostener la inversión

En su comunicación, la compañía también vinculó la normalización de las operaciones con la necesidad de contar con un escenario estable para mantener sus proyectos de largo plazo en Santa Cruz.

“Confiamos en nuestra capacidad para abordar los temas planteados y continuar operando de manera segura, responsable y en cumplimiento de la normativa vigente”, indicó Newmont.

La minera planteó que la previsibilidad del contexto operativo es un factor central para sostener el nivel de actividad, el empleo y las oportunidades económicas vinculadas con el proyecto.

“Newmont considera que un entorno operativo estable y predecible es fundamental para sostener la inversión de largo plazo, el empleo, las oportunidades económicas y los beneficios que la minería aporta a la Provincia de Santa Cruz y a la Argentina”, afirmó.

De esta manera, la compañía ratificó su continuidad en Santa Cruz mientras avanza el proceso de adecuación de las áreas que habían sido alcanzadas por las medidas adoptadas a partir de las inspecciones provinciales.

Una nueva etapa para el conflicto en Cerro Negro

La reanudación progresiva de las actividades abre una nueva etapa en el conflicto entre el Gobierno de Santa Cruz y Newmont. El escenario combina ahora la continuidad de la producción con el seguimiento de las observaciones efectuadas por los organismos provinciales.

El objetivo planteado por la Provincia es que las correcciones vinculadas con seguridad, higiene y documentación sean verificadas y que la actividad minera pueda desarrollarse bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente.

En paralelo, el Gobierno busca incorporar a la discusión la situación laboral y el cumplimiento de la Ley 90/10, mientras que los gremios con presencia en el yacimiento tendrán participación en las próximas conversaciones.

La posición expresada por ambas partes apunta así a encauzar el conflicto sin interrumpir de manera permanente la actividad de Cerro Negro, uno de los principales proyectos mineros de Santa Cruz.

La empresa, por su parte, confirmó que las restricciones temporales comenzaron a levantarse y que el retorno será progresivo, al tiempo que ratificó su compromiso con la inversión, el empleo y el desarrollo de largo plazo en la provincia.