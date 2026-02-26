La captura de Javier Lepio Poblete se concretó luego de varias horas de búsqueda por parte de la Policía de Santa Cruz, que lo señalaba como el presunto autor del disparo que hirió en el rostro a un comerciante de Pico Truncado. El joven, de 25 años, decidió ponerse a disposición de la Justicia cuando ya pesaba sobre él una orden de detención vigente.

El caso se inició tras un episodio ocurrido en el bar “Apasionado”, ubicado en la San Martín y Pellegrini, donde el dueño del local recibió un impacto de bala en el pómulo derecho durante la madrugada del lunes 23 de febrero.

La orden de captura y la búsqueda policial

El juez Leonardo Cimini, titular del Juzgado de Instrucción y Juvenil Penal N° 1, libró la orden de captura en el marco de una causa caratulada como “tentativa de homicidio”.

Foto de Javier Lepio Poblete para el pedido de captura.

Fuentes con acceso a la investigación indicaron a La Opinión Austral que los investigadores consideraban al sospechoso potencialmente armado. Además, señalaron que contaba con antecedentes y que resultaba conocido en el ámbito policial.

Mientras avanzaban las tareas para ubicarlo, personal de la Comisaría Segunda implementó controles vehiculares sobre la Ruta Nacional N° 43 y verificó distintos domicilios vinculados al entorno del acusado.

La entrega en Las Heras

Con la orden judicial activa, Javier Lepio Poblete coordinó su entrega a través de su abogado defensor. El procedimiento se concretó ante el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos.

El funcionario se encontraba en Caleta Olivia y se trasladó hacia la localidad de Las Heras, donde el imputado formalizó su presentación. Tras la entrega, las autoridades lo pusieron inmediatamente a disposición del Juzgado de Instrucción interviniente.

En las próximas horas, el magistrado le tomará declaración indagatoria, instancia procesal clave para definir su situación judicial.

El ataque en el bar “Apasionado” de Pico Truncado

El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 de la madrugada en el local nocturno ubicado en la intersección de Pellegrini y San Martín. Según la reconstrucción incorporada al expediente, un grupo compuesto por dos hombres y tres mujeres permanecía en el interior del comercio, donde había solicitado bebidas alcohólicas y jugaba al pool.

De acuerdo al testimonio de un socio de la víctima, el conflicto comenzó cuando los propietarios pidieron al grupo que se retirara debido al cierre del establecimiento. En ese contexto, el agresor exhibió un arma de fuego y efectuó un disparo que impactó en el pómulo derecho del dueño del bar, un hombre de 54 años.

Tras el ataque, los involucrados se dieron a la fuga en un vehículo gris.

La Comisaría Primera recibió el alerta a través del sistema SAE 911 y acudió al lugar. Los efectivos constataron la lesión visible en el rostro del comerciante y solicitaron una ambulancia de inmediato.

El estado de salud del comerciante herido

El hombre ingresó consciente al Hospital Distrital “Humberto Kuester” para una evaluación médica exhaustiva. El disparo impactó en el pómulo derecho y estuvo cerca de comprometer uno de sus ojos.

Horas después, recibió el alta médica. La causa incorporó los informes clínicos correspondientes como parte de la investigación.

Allanamiento, armas y droga secuestrada

En paralelo a la búsqueda, el Juzgado Penal local ordenó un allanamiento en el domicilio del sospechoso. Personal de la División de Investigaciones (DDI) ejecutó el procedimiento durante la tarde.

Según confirmaron fuentes vinculadas a la causa, el operativo arrojó resultados positivos. Los efectivos secuestraron armas de fuego, armas blancas —entre ellas cuchillos—, varios teléfonos celulares y una suma considerable de dinero en efectivo.

Además, incautaron bolsas con sustancias de color blanquecino y vegetal. Tras las pericias, los análisis determinaron que se trataba de cocaína y marihuana, por lo que intervino el Juzgado Federal competente.

La investigación judicial en curso

Con el imputado detenido, la causa continúa en etapa investigativa. El Juzgado de Instrucción avanza con la toma de testimonios, el análisis de las pericias balísticas y químicas y la reconstrucción detallada de la secuencia del ataque.

La indagatoria de Javier Lepio Poblete permitirá al juez evaluar los elementos reunidos hasta el momento y definir las próximas medidas procesales en el expediente por el disparo contra el dueño del bar en Pico Truncado, Santa Cruz.