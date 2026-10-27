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La búsqueda de los hermanos José y Leo, desaparecidos desde la tarde del domingo en el sector conocido como La Toma, en Palermo Aike, se amplió este martes río arriba, en una nueva jornada de rastrillajes sobre el río Gallegos, hasta la zona de Canillitas, según pudo saber La Opinión Austral. El operativo se retomó a las 6 de la mañana en la zona de la toma de agua de Servicios Públicos, con el objetivo de extender el reconocimiento del cauce y revisar nuevos sectores.

Los niños, de 12 y 10 años, fueron arrastrados por la corriente mientras jugaban en el agua junto a otros dos adolescentes. Desde entonces, efectivos policiales, bomberos, buzos, rescatistas y personal de distintos organismos trabajan para localizarlos, en un despliegue que reúne alrededor de 150 personas, luego de que este martes la Policía de Santa Cruz sumara otros 30 efectivos, según pudo saber el móvil de radio LU2 AM680 de Río Gallegos desde el lugar.

Los canes de la policía en uno de los rastrillajes realizados en la zona de Palermo Aike.

La búsqueda comenzó el domingo 25 de octubre, luego de que ingresara una alerta al sistema de emergencias 911 cerca de las 16. El episodio ocurrió en las inmediaciones de la Ruta Nacional 40, a pocos kilómetros de Río Gallegos, en un sector que presenta dificultades por la presencia de pozones, las características del terreno y las corrientes del río.

Cómo se desarrolla el operativo en Palermo Aike

La ampliación de las tareas río arriba se suma a los rastrillajes realizados desde el domingo en el agua, las costas y los sectores aledaños. Los equipos distribuyen sus recursos en diferentes puntos para revisar el cauce y las márgenes, mientras los especialistas intervienen en las áreas que requieren procedimientos de búsqueda acuática.

El operativo cuenta con la participación de la Policía de Santa Cruz, el Grupo Especial de Rescate y Salvamento (GERS), Bomberos, la División de Operaciones Rurales (DOR), la Policía Caminera, personal de Investigaciones, Protección Civil, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.

También intervienen equipos de Incendios Forestales, personal sanitario, trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración y profesionales de Psicología y Trabajo Social del Hospital Regional Río Gallegos.

El despliegue combina intervenciones dentro del agua con recorridas terrestres, rastrillajes a pie y desplazamientos en cuatriciclos. La distribución de los equipos responde a la necesidad de ampliar el área de búsqueda y revisar sectores que presentan distintas condiciones de acceso.

Pedro Prodromos: “No vamos a descansar hasta encontrarlos”

El ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos, destacó la coordinación entre las instituciones que participan del operativo y el trabajo sostenido desde las primeras horas posteriores a la desaparición.

El ministro de Seguridad, Pedro Prodromos, en el lugar de los rastrillajes.

“Se está haciendo un trabajo articulado”, señaló el funcionario al describir el despliegue de fuerzas provinciales y nacionales, organismos de emergencia y equipos sanitarios.

Al detallar la participación de las distintas dependencias, enumeró: “Comunicaciones, Protección Civil, todas las áreas del Ministerio de Seguridad, Policía, Bomberos, Prefectura, Gendarmería, Salud y Desarrollo Social. No me quiero olvidar de nadie, también la gente del hospital, también, Gendarmería, que es importante destacar que mandó a sus médicos y enfermeros al lugar”.

El ministro también reconoció el esfuerzo de quienes permanecen en el terreno desde el comienzo de la emergencia. “No vamos a descansar hasta encontrarlos, el personal viene trabajando bastante y creo que es muy importante agradecerle a cada uno de ellos también por el sacrificio que hacen”, afirmó.

Prodromos indicó que el gobernador Claudio Vidal puso a disposición la logística necesaria desde el primer momento para acompañar las tareas. La coordinación incluye tanto los recursos destinados a la búsqueda como la asistencia a los familiares y al personal que trabaja en la zona.

Incorporaron canes especializados y gestionan tecnología para la búsqueda

Entre los recursos incorporados al operativo se encuentran canes especializados para realizar búsquedas específicas en el río y contribuir a orientar las tareas en distintos sectores.

“Hace dos horas trajimos canes también para hacer búsqueda específica, para levantar algún olor específico en el río y después poder trabajar en concreto en diferentes áreas”, explicó Prodromos.

Tapa de La Opinión Austral del martes 27 de octubre de 2026. busqueda de dos hermanitos en Palermo Aike

Además, el ministro informó que se realizaban gestiones con el Club Náutico para conseguir una ecosonda, un instrumento que permite obtener información sobre la profundidad del agua y detectar objetos bajo la superficie. La incorporación de esta herramienta podría aportar información complementaria para las intervenciones en el cauce.

Los drones también forman parte de los recursos utilizados para reconocer el terreno y ampliar la observación de las áreas comprendidas en el operativo.

La planificación contempla, además, la incorporación de personal para realizar relevos y garantizar los descansos de quienes participan de las tareas. Según explicó el ministro, el objetivo es concentrar los recursos en búsquedas específicas y sostener el despliegue durante las jornadas de trabajo.

Por qué se interrumpen las tareas acuáticas durante la noche

La búsqueda se mantiene activa durante la noche con una guardia reducida, mientras que las intervenciones dentro del agua se retoman durante las primeras horas de la mañana, de acuerdo con los protocolos de seguridad previstos para este tipo de emergencias.

Más de 100 agentes y efectivos participan del operativo de búsqueda de los dos niños desaparecidos en Palermo Aike, con tareas coordinadas entre organismos provinciales y nacionales. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

La subsecretaria de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes, Sandra Gordillo, había explicado que los trabajos acuáticos se reanudaron el lunes a las 5:30, luego de las tareas desarrolladas durante la noche.

“Existe un protocolo que amerita no trabajar de noche en agua”, señaló la funcionaria al fundamentar la decisión de retomar las intervenciones en el cauce con mejores condiciones de visibilidad.

Prodromos también advirtió sobre los riesgos de mantener un despliegue nocturno dentro del río. “Trabajar en horas nocturnas, sobre todo en la parte del río, por ahí puede generar un mal mayor”, sostuvo.

Las precauciones buscan resguardar a los rescatistas sin abandonar la presencia en el lugar. La búsqueda requiere intervenciones en sectores complejos, donde la profundidad y la fuerza de la corriente pueden dificultar el desplazamiento y las tareas de rescate.

La advertencia de la Policía por las corrientes y los pozones

El subjefe de la Policía de Santa Cruz, comisario general Luis Bordón, advirtió sobre las dificultades geográficas del sector y la necesidad de que los equipos conozcan el terreno antes de desplazarse.

“La geografía del lugar es complicada y compleja. Para desplazarse, tiene que haber gente que conoce el terreno, porque hay muchos lugares que son pantanosos y peligrosos para circular de a pie”, explicó.

Bordón también destacó el conocimiento que tienen los grupos especializados sobre la zona y la participación de efectivos de Operaciones Rurales.

“Es una zona donde nuestro grupo especial realiza el curso que hace anualmente para incorporación de gente para su área. Ellos tienen pleno conocimiento del lugar, por eso están desplegados en la zona, con la apoyatura, como decía, del grupo de Operaciones Rurales, que también son conocedores de la zona”, precisó.

El jefe policial pidió extremar los cuidados al acercarse al río y explicó que las condiciones de la superficie pueden resultar engañosas.

“Hay que tener las precauciones del caso, porque por ahí se ven zonas que el río no es profundo, pero a pocos metros ya hay una profundidad importante. En cuanto a la correntada en la parte superior, se ve el río manso, pero por debajo corre una corriente importante que arrastra todo lo que lleva y por eso hay evitar este tipo de accidentes”, afirmó.

Desde el Ministerio de Seguridad también solicitaron que las personas ajenas al operativo despejen el sector para facilitar el trabajo de los rescatistas. La presencia de visitantes y vehículos había generado complicaciones en la circulación, especialmente en las inmediaciones del puesto de Güer Aike.

Asistencia a los padres y a los equipos de emergencia

Mientras continúa la búsqueda, distintos organismos provinciales intervienen para acompañar a la familia de los niños y atender las necesidades del personal desplegado en Palermo Aike.

Profesionales de Psicología y Trabajo Social del Hospital Regional Río Gallegos brindan contención a los padres. También se dispuso asistencia logística para quienes permanecen en el lugar durante las extensas jornadas de trabajo.

El operativo de búsqueda de los dos hermanos desaparecidos en las aguas del río en Palermo Aike continuará durante toda la noche. Foto: Gobierno de Santa Cruz.

Vialidad Provincial trasladó una casilla para disponer de instalaciones sanitarias destinadas tanto a los equipos de emergencia como a los familiares. Por su parte, personal de Desarrollo Social, Igualdad e Integración colabora con la asistencia en el sector, incluida la provisión de bebidas calientes para los bomberos que intervienen en el agua.

La participación de los equipos sanitarios y sociales forma parte del dispositivo de emergencia, que busca sostener las tareas de búsqueda y acompañar a la familia durante la espera.

En el caso interviene el Juzgado de Instrucción N.º 3, en el marco de las actuaciones iniciadas después de la desaparición de los menores.

Quiénes son José y Leo, los hermanos desaparecidos

José tiene 12 años y mide aproximadamente 1,50 metros. Tiene cabello oscuro y corto, tez morena y, al momento del episodio, vestía un conjunto deportivo de la Selección argentina.

Su hermano Leo tiene 10 años, mide alrededor de 1,40 metros, tiene cabello oscuro y corto y tez morena. Llevaba una remera verde y un short negro.

Los dos niños se encontraban en el río junto a otros adolescentes, de 14 y 15 años, cuando fueron sorprendidos por la corriente. Los jóvenes consiguieron salir del agua, pero los hermanos desaparecieron de su vista.

El adolescente de 15 años fue trasladado al Hospital Regional de Río Gallegos para permanecer en observación y recibir contención después de lo sucedido.

La información sobre las características físicas y la vestimenta de los niños fue aportada por sus padres y forma parte de los datos utilizados para orientar las tareas de búsqueda.

Río Gallegos se unió en oración por los hermanos

La desaparición de José y Leo generó una profunda conmoción en Río Gallegos, especialmente en el ámbito deportivo, donde ambos participan de las actividades del Club Talleres RG.

La institución expresó su acompañamiento a la familia y convocó a jugadores, profesores y vecinos a sumarse a una cadena de oración por los niños.

“Hoy, toda la familia de Club Talleres RG abraza con el corazón a la familia de nuestros jugadores José y Leo, acompañándolos en este momento tan difícil, con todo nuestro cariño, apoyo y esperanza”, manifestaron desde el club.

También señalaron: “La familia de Talleres está con ustedes. No están solos. Hoy más que nunca, unidos por el amor, la fe y la esperanza. Todo Talleres reza por ustedes”.

El Atlético Boxing Club, el Club Social y Deportivo Don Bosco, el Club Social y Deportivo Ferrocarril YCF, el Club Atlético Atlanta RG y el Club Social y Deportivo Unión Santacruceña también hicieron llegar mensajes de apoyo y solidaridad.

En paralelo, la Liga de Fútbol Sur resolvió suspender las actividades del Departamento de Fútbol Infantil previstas para este martes 27 de octubre. La decisión fue adoptada ante la situación que atraviesan las familias y la comunidad deportiva por la desaparición de los dos jugadores de Talleres RG.

La entidad informó que los encuentros serán reprogramados oportunamente y expresó su acompañamiento a los familiares, compañeros y cuerpos técnicos.

Continúa la búsqueda en el río Gallegos

En el tercer día del operativo, los equipos de emergencia mantienen como prioridad encontrar a José y Leo. La ampliación de los rastrillajes río arriba, desde la zona de la toma de agua de Servicios Públicos, se suma a las tareas realizadas en el cauce y sus márgenes desde el domingo.

La búsqueda requiere coordinación entre las distintas fuerzas, conocimiento del terreno y recursos específicos para intervenir en el agua. Mientras se incorporan herramientas y se reorganiza el despliegue, las autoridades insisten en que la población respete la señalización y las indicaciones del personal de seguridad.

El operativo continúa con la participación de alrededor de 120 agentes y profesionales, mientras Río Gallegos permanece pendiente de las novedades sobre el paradero de los dos hermanos.