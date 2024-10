Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo, La Opinión Austral dio a conocer de manera exclusiva que el ex concejal Emilio Maldonado será enjuiciado nuevamente por tres causas de abuso sexual contra menores de edad.

La noticia generó conmoción en la comunidad de Río Gallegos, luego de conocerse que la Justicia encontró suficientes pruebas para que el presidente del Concejo Deliberante afronta duras penas, con el antecedentes de haber sido encontrado culpable de haber atacado sexualmente a dos nenas que no superaban los diez años de edad.

LU12 AM680 entrevistó a Sergio Macagno quien fue parte del primer debate contra Maldonado como querellante y, esta vez, hará lo mismo con una de las familias que denunciaron al concejal. El abogado contó algunos detalles sobre como está la causa, las similitudes con los primeros casos, la potencial pena que afronta el ex edil, además de una sospecha que el abusador no actuaba solo.

“Las tres familias que han sufrido la depredación de esa persona que fue el ex presidente del Consejo Deliberante, el señor Emilio Maldonado, luego de la tramitación en la etapa de instrucción y al comprobarse en alto grado la imputación de este señor, las causas se elevaron a juicio oral“, comenzó diciendo Macagno en declaraciones a la Decana de la Patagonia.

En el mismo sentido se refirió a la potencial pena a la que afronta el ya condenado agresor sexual: “Entiendo yo que una vez sustanciado el juicio de debate por estos tres casos, su condena claramente se va a extender por años más para que justamente esto sea ejemplificador no sólo para esta persona, sino para toda aquella persona que use estos métodos perversos, atentando contra la niñez y las familias que confiaron en un servidor público que no solo defraudó a los votantes, sino a quienes esperaban su necesidad tener una asistencia desde lo social”.

El ex concejal tras ser detenido. (FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL)

En relación a como era la modalidad con la que Maldonado contactaba a las víctimas, el letrado consignó que: “era el mismo modus operandi y también el perfil de las víctimas que él buscaba depredar obedecen a las mismas circunstancias y perfiles, rondando los 9 años años, niñas de familias con necesidades insatisfechas y se acercaba como si fuera un amigo de la familia o un pariente más, como un tío, ofreciéndose luego inclusive llevarlo a las actividades deportivas y estar luego a solas y aprovecharse de la situación” y agregó que respecto de las primeras causas están a la espera de resolución del Tribunal Superior, “esperemos que se expidan rápido, porque realmente la sociedad no puede estar esperando dos años hasta que se confirme una condena”.

“En mi alegato dije de esperar que no haya más casos, aunque todo indicaba que la manera de comportarse de esta persona había digamos probabilidad de lamentar nuevos y cuando surgieron estos tres, esa digamos intuición que esperaba sinceramente que no se corrobore, lamentablemente se corroboró y sí, sin duda esta persona por alguna causa procedía de esta manera, pero dañando muchas familias y teniendo una perversidad que espero que el tiempo en prisión y pueda recuperarse para que realmente se arrepienta verdaderamente, porque hace dos años esta persona básicamente no tuvo un acto de hacerse cargo, de arrepentimiento, porque acá si una persona no se arrepiente, por más que esté no puede ser redimido” aseveró.

Por último, Macagno aseveró que: “por la manera de manejarse espero que no hay más gente involucrada, me parece que no creo que sea así, espero que personas que tengan información que puedan acreditar que esta es una causa mayor que la gente pierda el miedo y hablen, si hay una niñez vulnerable creo que la sociedad debe frenar eso“.