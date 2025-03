Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En las últimas horas, una joven denunció que fue brutalmente golpeada por su pareja, Luciano Cárcamo Giménez, quien se desempeñaría como asesor de la concejal de la Unión Cívica Radical en Río Gallegos, Daniela D’Aamico.

El violento episodio ocurrió el domingo, cuando Giménez ingresó al domicilio de su pareja y la atacó físicamente, hasta dejarla inconsciente. La agresión fue registrada por las cámaras de seguridad del lugar, lo que aporta pruebas contundentes a la denuncia.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada a la guardia del hospital de Río Gallegos, donde recibió atención médica y una vez dada de alta radicó la denuncia en la Comisaria Sexta y la Comisaria de la mujer.

Según pudo saber La Opinión Austral a través de fuentes policiales consultadas, personal de la Sexta y de la DDI, que ya tenían información previa del caso, detuvieron al agresor apenas realizada la denuncia. Actualmente se encuentra detenido e incomunicado y el martes declarará en el Juzgado.

Así ingresaba violentamente al domicilio de la víctima

“Gracias a todos por preocuparse. estoy viva de milagro, Luciano Giménez intentó matarme. Que se haga justicia y no le pase a ninguna más”, dijo la víctima a través de sus redes sociales.

Historial de violencia de género

Esta no es la primera vez que Luciano Cárcamo Giménez enfrenta denuncias por violencia de género. En 2019, otra ex pareja también lo acusó de agresiones y acoso constante. Según testigos cercanos a la víctima, el agresor la hostigaba de manera persistente, enviándole mensajes y apareciendo en distintos lugares para acosarla.

“Podrida de que mi amiga no pueda hacer su vida tranquila porque este pibe la sigue por todos lados y no la deja vivir en paz, ayer en Russia la cago a trompadas. Le tuvieron que hacer puntos en la cabeza, lo llevaron demorado 6 horas y ahora esta tranquilo en su casa durmiendo y ella recién saliendo del hospital!”, había contado aquella vez una amiga de la víctima y agregó que no era la primera vez que pasa eso. “Él es su ex pareja, tiene varias denuncias pero la policía no hace nada”.