Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En las últimas horas, un grave caso de violencia de género sacudió a la ciudad de Río Gallegos. Luciano Giménez, asesor de la concejal Daniela D’Amico, fue denunciado por su pareja tras una brutal golpiza que la dejó inconsciente.

El ataque ocurrió el pasado domingo, cuando Giménez ingresó al domicilio de la víctima y la atacó físicamente. Las cámaras de seguridad registraron el violento episodio, aportando pruebas fundamentales a la denuncia. La joven fue trasladada de urgencia al hospital de Río Gallegos, donde recibió atención médica.

La denuncia rápidamente se viralizó en redes sociales, con un pedido de colaboración para localizar al agresor. “Gracias a todos por preocuparse. Estoy viva de milagro, Luciano Giménez intentó matarme. Que se haga justicia y no le pase a ninguna más”, expresó la víctima en sus redes sociales.

Así ingresaba violentamente al domicilio de la víctima

El comunicado de D’Amico

Ante la gravedad del caso, la concejal de la Unión Cívica Radical, Daniela D’Amico, decidió desvincular de inmediato a Giménez de su equipo. A través de un comunicado, expresó su repudio a la violencia de género y manifestó su apoyo a la víctima.

“NO ACEPTO LA VIOLENCIA EN NINGÚN CONTEXTO. MENOS SI ES EJERCIDA HACIA UNA MUJER. Quiero expresar a la víctima mi acompañamiento, pido que se haga justicia y estoy a disposición para escucharla en cualquier momento o lugar. Toda mi solidaridad con ella. Luciano Giménez queda desvinculado y será dado de baja del cupo laboral. Soy y seré siempre una mujer que toma decisiones sin dudar y hace lo que se debe”, señaló la edil en su mensaje público.

Historial de violencia de género

No es la primera vez que Giménez enfrenta acusaciones de violencia de género. En 2019, una ex pareja también lo denunció por agresiones físicas y acoso constante. “Podrida de que mi amiga no pueda hacer su vida tranquila porque este pibe la sigue por todos lados y no la deja vivir en paz. Ayer en Russia la cagó a trompadas. Le tuvieron que hacer puntos en la cabeza, lo llevaron demorado seis horas y ahora está tranquilo en su casa durmiendo y ella recién saliendo del hospital”, relató en aquel momento una amiga de la víctima.